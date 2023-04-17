Жодного навчання та роботи: які послуги будуть недоступні для українців без військового квитка

За словами начальника Київського ТЦК Олександра Коновалова, обмеження щодо громадян діятимуть у разі одруження або лікування, і подібні норми прописані на законодавчому рівні.

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У ТЦК розповіли, кому з українців необхідний військовий квиток, щоби продовжити повноцінно працювати та навчатися. На цю тему заговорив начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов в інтерв'ю порталу АрміяInform 14 квітня.

За його словами, приймати на роботу чи до будь-якого навчального закладу громадян України можна виключно після того, як є підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Однак, у разі одруження чи лікування таких обмежень немає.

"Приймати на роботу або зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Також щодо перетину державного кордону є обов'язкова вимога наявності військово-облікового документа", — розповів Олександр Коновалов.

Окремий випадок – питання одруження. Після подання заяви РАГС подає інформацію до ТЦК про те, що було зареєстровано шлюб чи розлучення. Там одразу є відмітка про наявність військово-облікового документа, але при цьому якщо документа немає — заяву все одно приймають до РАГСу. При лікуванні жодних обмежень на законодавчому рівні також немає.

Якщо громадянин хоче отримати держпослуги, йому потрібно пред'явити такі документи:

"Для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, а для резервістів – військовий квиток", – повідомляє Олександр Коновалов.

Нагадаємо, 16 квітня ЗМІ писали, що у Луцьку власника Telegram-каналу про повістки засудили до 5 років позбавлення волі. Він перешкоджав діяльності ЗСУ, як зазначили у суді, а також допомагав ухилистам.