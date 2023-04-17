"Мы ведь не госуслуги": Минцифры потроллило Вениславского из-за повесток в "Дії" (фото)

По словам вице-премьера Михаила Федорова, этой функции нет ни в разработке, ни в планах на будущее. Топ-чиновник также опубликовал фото с отсылкой к популярному мему "facepalm".

Related video

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поставил точку в вопросе рассылки повесток при помощи приложения "ДiЯ". Об этом он написал в своем Telegram-канале 17 апреля.

Регулярно по сети ходят слухи, что в Украине собираются раздавать электронные повестки и использовать хотят для этого приложение "ДiЯ". Глава Минцифры Михаил Федоров выступает против этого решения и не собирается менять свою позицию.

В своем Telegram-канале он опубликовал фотографию с выражением лица "facepalm" и написал послание следующего содержания:

"Когда в интернете снова пишут, что повестки будут в "Дії". Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня".

На эту тему также высказались в пресс-службе "Дії". У искусственного интеллекта ChatGPT спросили, будут ли когда-то повестки в приложении, однако ответ был однозначным. Команда переводит государственные услуги в смартфон, чтобы сделать жить украинцев проще и "Дія" никогда не будет сервисом по рассылке повесток. Это подтвердил даже бот.

"На данный момент украинское приложение "Дія" не присылает военные повестки, поскольку это не функция этого приложения. "Дія" разработан для облегчения доступа к государственным услугам и удобного общения с органами власти, но не связан с военной службой", — ответ ChatGPT.

"Спите спокойно, мы ведь не "госслуги", — подытожили в пресс-службе.

Это был своеобразный ответ представителю президента Украины в Верховной Раде, народному депутату Федору Вениславскому. В эфире телемарафона он заявил, что приложения "ДiЯ" в будущем точно будет использоваться для вручения повесток, но сначала нужно оцифровать воинский учет.

"Потенциально в будущем мы к этому должны прийти, поскольку цифровизация предполагает упрощение всех действий и бумажные повестки точно должны уйти в прошлое. Но на сегодняшний день это лишь проекты на не очень краткосрочную перспективу, которые можно прорабатывать, обсуждать, но говорить об их применении, я думаю, это преждевременно", – отметил Федор Вениславский.

Напомним, 17 апреля сообщалось, какие услуги будут недоступны для украинцев без военного билета. По словам начальника Киевского ТЦК Александра Коновалова, исключением является только случаи женитьбы или же лечения.