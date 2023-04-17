"Ми ж не госуслуги": Мінцифри потролило Венiславського через повістки в "Дії" (фото)

За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, цієї функціі немає ні в розробці, ні в планах на майбутнє. Чиновник також опублікував фото з посиланням на популярний мем "facepalm".

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поставив крапку щодо розсилки повісток за допомогою додатка "ДiЯ". Про це він написав у своєму Telegram-каналі 17 квітня.

Регулярно по мережі ходять чутки, що в Україні збираються роздавати електронні повістки і використовувати для цього хочуть додаток "ДiЯ". Голова Мінцифри Михайло Федоров виступає проти цього рішення і не має наміру змінювати свою позицію.

У своєму Telegram-каналі він опублікував фотографію з виразом обличчя "facepalm" і написав послання наступного змісту:

"Коли в інтернеті знову пишуть, що повістки будуть у "Дії". Послуги немає ні в розробці, ні в планах. Зберігайте спокій усім доброго дня".

На цю тему також висловились у пресслужбі "Дії". У штучного інтелекту ChatGPT запитали, чи будуть колись повістки у додатку, проте відповідь була однозначною. Команда переводить державні послуги у смартфон, щоб зробити жити українців простіше і "Дія" ніколи не буде сервісом із розсилки повісток. Це підтвердив навіть бот.

"На даний момент український додаток "Дія" не надсилає військові повістки, оскільки це не функція цього додатка. "Дія" розроблений для полегшення доступу до державних послуг та зручного спілкування з органами влади, але не пов'язаний із військовою службою", — відповідь ChatGPT.

"Спіть спокійно, ми ж не "госуслуги", — підсумували в пресслужбі.

Це була своєрідна відповідь представнику президента України у Верховній Раді, народному депутату Федору Венiславському. В ефірі телемарафону він заявив, що додаток "ДiЯ" в майбутньому точно використовуватимуть для вручення повісток, але спочатку потрібно оцифрувати військовий облік.

"Потенційно в майбутньому ми до цього маємо прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій і паперові повістки точно повинні відійти в минуле. Але на сьогодні це лише проєкти на не дуже короткострокову перспективу", – зазначив Федір Веніславський.

Нагадаємо, 17 квітня повідомлялося, які послуги будуть недоступними для українців без військового квитка. За словами начальника Київського ТЦК Олександра Коновалова, винятком є лише випадки одруження або лікування.