Контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля, — Newsweek

Американская разведка, по словам журналистов, считает, что потеря Бахмута станет "психологическим ударом" для Киева. Однако союзники уверены, что сейчас все усилия Сил обороны должны быть направлены на подготовку к масштабной операции.

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В слитых секретных документах США обнаружили вероятную дату масштабного контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает издание Newsweek в понедельник, 17 апреля.

Американцы тщательно следят за ситуацией на поле боя в Украине, в частности за Бахмутом в Донецкой области. Россияне сосредоточили там основные свои силы в попытках взять город под свой контроль. Некоторые данные из документов США свидетельствуют, что он действительно медленно, но постепенно переходит в руки оккупантов.

"Его потеря будет психологическим ударом, но город не является жизненно важным для общей войны. Соединенные Штаты и их союзники смотрят в будущее, занятые подготовкой Украины к весеннему "контрнаступлению", которое, как говорится в документах, должно начаться в конце апреля", — говорится в сообщении.

Издание также приводит дату 30 апреля и основана она не на реальных фактах, а на перехватах телефонных разговоров.

Говорится в американских документах и о потерях российских оккупантов. Только за февраль они лишились 43 тысячи человек и еще 180 тысяч получили серьезные ранения. Это намного больше, чем численность личного состава РФ в первые дни войны.

Приводятся и общие потери Украины. По информации издания, за все время ВСУ потеряли более 130 тысяч человек, которые были убиты или ранены. При этом, информация никем не подтверждена и цифры имеет право озвучивать только Генштаб или президент.

На момент публикации материала украинская сторона никак не прокомментировала "слив" возможной даты начала контрнаступления ВСУ.

Напомним, 17 апреля аналитики из ISW сообщали, что ВС РФ и ЧВК "Вагнер" могли объединиться ради захвата Бахмута. Наемники, которыми руководит Евгений Пригожин, передвигаются на захваченных территориях на танках Т-90. Эту технику им могли выделить только в оборонном ведомстве России.