Контрнаступ ЗСУ заплановано на 30 квітня, — Newsweek

Американська розвідка, за словами журналістів, вважає, що втрата Бахмута стане "психологічним ударом" для Києва. Однак союзники впевнені, що зараз усі зусилля Сил оборони мають бути спрямовані на підготовку до масштабної операції.

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У злитих секретних документах США виявили ймовірну дату масштабного контрнаступу ЗСУ. Про це повідомляє видання Newsweek у понеділок, 17 квітня.

Американці ретельно стежать за ситуацією на полі бою в Україні, зокрема, за Бахмутом у Донецькiй областi. Росіяни зосередили там свої основні сили у спробах взяти місто під свій контроль. Деякі дані з документів США свідчать, що воно справді повільно, але поступово переходить до рук окупантів.

"Його втрата буде психологічним ударом, але місто не є життєво важливим для війни. Сполучені Штати та їхні союзники дивляться у майбутнє, зайняті підготовкою України до весняного "контрнаступу", який, як йдеться в документах, має розпочатися наприкінці квітня", — йдеться у повідомленні.

Видання також наводить дату 30 квітня і зумовлена вона не на реальних фактах, а на перехопленнях телефонних розмов.

Йдеться в американських документах і про втрати російських окупантів. Лише за лютий вони втратили 43 тисячі людей і ще 180 тисяч зазнали серйозних поранень. Це набагато більше, ніж чисельність особового складу РФ у перші дні війни.

Наводяться загальні втрати й України. За інформацією розвiдки США, за весь час ЗСУ втратили понад 130 тисяч людей, яких було вбито або поранено. При цьому інформація ніким не підтверджена і цифри має право озвучувати лише Генштаб чи президент.

На момент публікації матеріалу українська сторона ніяк не прокоментувала "злив" можливої дати початку контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, 17 квітня аналітики з ISW повідомляли, що ЗС РФ і ПВК "Вагнер" могли об'єднатися заради захоплення Бахмута. Найманці, якими керує Євген Пригожин, пересуваються захопленими територіями на танках Т-90. Цю техніку їм могли виділити лише у оборонному відомстві Росії.