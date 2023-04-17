Офицер ВСУ опроверг информацию о мобилизации многодетного отца, отправленного под Бахмут (видео)

Анатолий Штефан отметил, что у мужчины нет пятерых детей, а его отец не болен раком, как тот утверждал на видео.

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Слова военного, который жаловался на то, что его — отца пятерых детей — отправили в зону боевых действий без подготовки, не подтвердились. Об этом написал журналист и полковник ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в своем Телеграм-канале в понедельник, 17 апреля.

По его словам, жалобы военного, который рассказывал, что попал под Бахмут без прохождения подготовки, не соответствуют действительности, так как перед отправкой в зону боевых действий он получил необходимые навыки в учебном центре.

Кроме того не подтвердилась информация и о детях, которые якобы были у мужчины.

"У военнослужащего нет пятерых детей. У детей, о которых идет речь, в свидетельстве о рождении указанный другой отец", — написал Штефан.

Он уточнил, что военный не оформил опекунство над детьми. Также он официально не женат.

Военный, о котором идет речь, говорил об онкологическом заболевании у своего отца. Однако и эта информация оказалась неправдивой.

"Отец и врачи по месту жительства очень удивились диагнозу "рак", который военнослужащий установил своему отцу", — написал Штефан.

Блогер добавил, что официальные документы, которые подтверждают ложь военного, он публиковать не будет, так как не имеет на это прав. О результатах служебного расследования Штефан пообещал написать позже.

Блогер и военнослужащий Анатолий Штефан рассказал о военном, которого якобы оторвали от 5 детей и отправили под Бахмут

Отец пятерых детей и сын онкобольного: что известно о мужчине, которого отправили под Бахмут

Несколько дней назад в сети появилось видео, в котором боец ВСУ и закарпатский активист Михаил Чокнадий рассказывает, что в его роту, выполняющую боевые задания на Бахмутском направлении, добавили людей, которые никогда в жизни не проходили подготовку.

Рядом с ним стоял мужчина в военной форме. По его словам, он — многодетный отец, которого не имели права мобилизовать.

"Остановила машина полиции и сразу отвезла в военкомат, после чего отравили без военной подготовки в Бахмут", — рассказал мужчина свою историю.

Напомним 14 апреля стало известно, что командование ТРО проверит подготовку новобранцев в Бахмуте. Командование Сил территориальной обороны ВСУ назначило проверку информации, ставшей известной из распространенного в социальных сетях видео, в котором один из военных рассказывает о том, что на Бахмутское направление отправляют неподготовленных бойцов.

В конце августа 2022 года мы писали о том, что украинец "докупил" двух детей, чтобы выехать за границу. За поддельные документы мужчина заплатил 120 тыс. гривен.