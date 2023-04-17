Офіцер ЗСУ спростував інформацію про мобілізацію багатодітного батька, відправленого під Бахмут (відео)

Анатолій Штефан зазначив, що чоловік не має п'ятьох дітей, а його батько не хворий на рак, як той стверджував на відео.

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Слова військового, який скаржився на те, що його, батька п'ятьох дітей, відправили до зони бойових дій без підготовки, не підтвердилися. Про це написав журналіст і полковник ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") у своєму Телеграм-каналі у понеділок, 17 квітня.

За його словами, скарги військового, який розповідав, що потрапив під Бахмут без проходження підготовки, не відповідають дійсності, оскільки перед відправкою до зони бойових дій він здобув необхідні навички у навчальному центрі.

Крім того, не підтвердилася інформація і про дітей, які нібито були у чоловіка.

"У військовослужбовця немає п'ятьох дітей. У дітей, про яких йдеться, у свідоцтві про народження зазначений інший батько", — написав Штефан.

Він уточнив, що військовий не оформив опікунство на дітей. Також він офіційно не одружений.

Військовий, про якого йдеться, говорив про онкологічне захворювання у свого батька. Однак і ця інформація виявилася неправдивою.

"Батько та лікарі за місцем проживання дуже здивувалися діагнозу "рак", який військовослужбовець встановив своєму батькові", — написав Штефан.

Блогер додав, що офіційні документи, які підтверджують брехню військового, він публікувати не буде, оскільки не має на це прав. Про результати службового розслідування Штефан пообіцяв написати пізніше.

Блогер та військовослужбовець Анатолій Штефан розповів про військового, якого нібито відірвали від 5 дітей та відправили під Бахмут

Батько п'ятьох дітей та син онкохворого: що відомо про чоловіка, якого відправили під Бахмут

Декілька днів тому в мережі з'явилося відео, в якому боєць ЗСУ та закарпатський активіст Михайло Чокнадій розповідає, що до його роти, яка виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку, прислали людей, які ніколи в житті не проходили підготовку.

Поруч із ним стояв чоловік у військовій формі. За його словами, він є багатодітним батьком, якого не мали права мобілізувати.

"Зупинила машина поліції й одразу відвезла до військкомату, після чого відправили без військового вишкілу до Бахмута", — розповів чоловік свою історію.

Нагадаємо, 14 квітня стало відомо, що командування ТРО перевірить підготовку новобранців у Бахмуті. Командування Сил територіальної оборони ЗСУ призначило перевірку інформації, що стала відомою із поширеного в соціальних мережах відео, в якому один із військових розповідає про те, що на Бахмутський напрямок відправляють непідготовлених бійців.

Наприкінці серпня 2022 року ми писали про те, що українець "докупив" двох дітей, щоб виїхати за кордон. За підроблені документи чоловік заплатив 120 тисяч гривень.