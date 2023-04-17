Фонд, возглавляемый племянницей Путина, назвал потребность РФ в солдатах для войны против Украины

В России может появиться больше ветеранов войны против Украины, чем по результатам 10-летних боевых действий СССР в Афганистане.

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Через войну в Украине пройдут не менее 750 тысяч россиян. Об этом свидетельствуют данные государственного фонда "Защитники Отечества", который, по данным российских журналистов, возглавляет Анна Цивилева, двоюродная племянница главы Кремля Владимира Путина, сообщает Telegram -канал "Можем пояснити".

В сообщении говорится о намерениях России мобилизовать значительную часть населения для того, чтобы отправить в Украину. Точная численность группировки российских захватчиков в Украине неизвестна. Как свидетельствует один из слайдов, в РФ готовятся привлечь огромное количество оккупантов.

Отмечается, уже 72,3 тысячи военных преступников получили статус "ветеран СВО". Это данные по состоянию на 1 февраля 2023 года. В РФ считают, что после завершения войны против Украины инвалидность могут получить 15,7 тысяч оккупантов. Однако уже 1536 человек получили такой статус.

В таком случае у РФ может появиться больше ветеранов боевых действий, если сравнивать последствия 10-летней войны в Афганистане, которую длительное время вел Советский Союз. Цифра может превысить более 620 тысяч человек.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин подписал закон об электронных повестках в РФ. Такие электронные оповещения на территории государства теперь официально приравнены к бумажным. Увеличили количество предпосылок для наказания отказывающимся выполнять нормы военного учета. Через семь дней с момента вручения соответствующей электронной повестки она будет считаться дошедшей до адресата независимо от того, знает ли о ней человек, которому она предназначена.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов 21 марта сообщил, что власти Российской Федерации проводят в стране скрытую мобилизацию, позволяющую пополнять ряды оккупантов на минимум 20 тысяч человек в месяц. В ведомстве подчеркнули, что одной мобилизации не хватит. России для этого нужно еще обучать мобилизованным, а тренировочным базам на территории РФ недостаточно, поэтому приходится использовать Беларусь и белорусские полигоны.