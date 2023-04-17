Фонд, який очолює племінниця Путіна, назвав потребу РФ у солдатах для війни проти України

У Росії може з'явитися більше ветеранів війни проти України, аніж за наслідками 10-річних бойових дій СРСР в Афганістані.

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Через війну в Україні пройдуть не менш ніж 750 тисяч росіян. Про це свідчать дані державного фонду "Захисники Вітчизни", який, за даними російських журналістів, очолює Анна Цивільова, двоюрідна племінниця очільника Кремля Володимира Путіна, повідомляє Telegram-канал "Можемо пояснити".

У дописі йдеться щодо намірів Росії мобілізувати значну частину населення для того, щоб відправити до України. Точна чисельність угруповання російських загарбників в Україні невідома. Як свідчить один зі слайдів, у РФ готуються залучити величезну кількість окупантів.

Наголошується, вже 72,3 тисячі воєнних злочинців отримали статус "ветеран СВО". Це дані станом на 1 лютого 2023 року. У РФ вважають, що після завершення війни проти України інвалідність можуть надати 15,7 тисячі окупантів. Проте вже 1536 осіб отримали такий статус.

У такому разі в РФ може з'явитися більше ветеранів бойових дій, якщо порівнювати з наслідками 10-річної війни в Афганістані, яку тривалий час вів Радянський союз. Цифра може перевищити понад 620 тисяч осіб.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін підписав закон про електронні повістки в РФ. Такі електронні сповіщення на території держави тепер офіційно прирівняні до паперових. Збільшили кількість передумов для покарання тих, хто відмовляється виконувати норми військового обліку. За сім днів із моменту вручення відповідної електронної повістки вона вважатиметься такою, що дійшла до адресата, незалежно від того, чи знає про неї людина, якій вона призначена

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов 21 березня повідомив, що влада Російської Федерації проводить у країні приховану мобілізацію, що дозволяє поповнювати ряди окупантів на мінімум 20 тисяч осіб на місяць. У відомстві наголосили, що однієї мобілізації не вистачить. Росії для цього потрібно ще навчати мобілізованих, а тренувальних баз на території РФ недостатньо, тому доводиться використовувати Білорусь і білоруські полігони.