Где необходим военный билет в Украине: можно ли без него лечиться или жениться

Мужчине без военного билета сегодня не удастся устроиться на работу, поступить на учебу или получить плановое лечение.

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Во время военного положения в Украине лица мужского пола обязаны предъявлять военный билет в любых государственных учреждениях, в больницах, а также при трудоустройстве или поступлении на учебу. Об этом рассказал начальник сектора комплектования Киевского городского центра ТЦК и СП полковник Александр Коновалов для Army.Inform.

Где необходим военный билет

"Принимать на работу или зачислять на обучение гражданина можно лишь после подтверждения того, что он находится на военном учете. Также и по поводу пересечения государственной границы – есть обязательное требование наличия военно-учетного документа", – рассказал чиновник.

Он отметил, что военно-учетные документы предусмотрены для трех категорий граждан. Призывники должны иметь удостоверение о приписке к призывному участку, военнообязанные – военный билет или временное удостоверение, резервисты – военный билет.

Как частные, так и государственные учреждения и организации обязаны проверять все документы о военном учете при приеме сотрудника на работу. В противном случае им грозит штраф.

"Работодатель перед тем, как принять на работу работника, в соответствии с положением, вступившим в законную силу, обязан проверить, находится ли кандидат на ту или иную должность на военном учете, где именно, и являются ли данные актуальными. То есть, если кандидат на должность не дает информацию о своем военном учете, работодатель не имеет права принять такого работника на работу, поскольку принятие на работу будет противоречить постановлению Кабмина", – пояснил Коновалов.

Кроме того, постановление Кабмина от 30 декабря 2022 года №1487 "О порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", предусматривает, что государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, учебные заведения и учреждения охраны здоровья должны сообщать правила военного учета граждан под личную роспись при приеме на работу (обучение).

А в течение недели после приема на работу, обучение или увольнения, завершения обучения они должны сообщить в ТЦК о смене учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов.

За нарушение этого положения грозит административное наказание в виде штрафа в сумме от 3400 до 5100 гривен.

Кроме того, военный билет необходим в центре занятости – без него военнообязанный не сможет получить статус безработного.

Где без военного билета можно обойтись

"Отдельно стоит сказать о женитьбе. Человек подает в отдел государственной регистрации актов гражданских актов документы. ЗАГС подает в районный ТЦК информацию, что зарегистрированы брак или развод. Там есть отметка о наличии военно-учетного документа. А если этого документа нет, то все равно заявление у гражданина в ЗАГС принимают", – отметил начальник сектора комплектования Киевского городского центра ТЦК и СП.

Кроме того, он добавил, что "никаких ограничений по поводу лечения военнообязанного в учреждениях здравоохранения в существующем законодательстве не существует". Но на практике все оказывается не так просто.

"Во время обращения в медицинское учреждение мужчины призывного возраста должны иметь при себе документы, среди которых и военно-учетный. Но это не значит, что, когда человек нуждается в срочной помощи, врачи будут интересоваться, стоит ли он на учете в военкомате. Они в первую очередь оказывают необходимую медицинскую помощь", – рассказала директор департамента здравоохранения Тернопольской ОВА Ольга Ярмоленко.

По ее словам, если речь идет о плановой помощи (долговременное лечение, запланированная операция), то у пациента потребуют военно-учетный документ. В случае отказа мужчину сначала отправят в военкомат.

"Когда работникам поступает информация о ДТП с потерпевшим, инсульт, инфаркт, отравление, серьезные травмы, то они выезжают на вызовы и перед ними цель – спасти жизнь человека. Даже, когда человек очнулся после операции, у него не спрашивают о наличии военного билета, а продолжают оказывать медицинскую помощь. Я еще не слышала от наших пациентов, чтобы медики дали кому-то умереть, если нет военного билета", – добавила чиновница.

Напомним, 14 апреля председатель профсоюза "Украинский независимый фонд юристов" Ростислав Кравец заявил, что снятые с военного учета украинцы могут выехать за границу при наличии военного билета и заключения военно-врачебной комиссии о снятии с учета.

7 апреля Кабинет министров расширил полномочия ТЦК и СП (бывшие военкоматы), что позволит вручать военнообязанным повестки независимо от места нахождения на воинском учете и места постоянной регистрации.