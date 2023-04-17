Де потрібен військовий квиток в Україні: чи можна без нього лікуватися або одружуватися

Чоловікові без військового квитка сьогодні не вдасться влаштуватися на роботу, вступити на навчання чи отримати планове лікування.

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Під час воєнного стану в Україні особи чоловічої статі зобов'язані пред'являти військовий квиток у будь-яких державних установах, лікарнях, а також під час працевлаштування чи вступу на навчання. Про це розповів начальник сектору комплектування Київського міського центру ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов для Army.Inform.

Де потрібен військовий квиток

"Приймати на роботу або зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Також і щодо перетину державного кордону є обов'язкова вимога наявності військово-облікового документа", — розповів чиновник.

Він наголосив, що військово-облікові документи передбачені для трьох категорій громадян. Призовники повинні мати посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовозобов'язані — військовий квиток або тимчасове посвідчення, резервісти — військовий квиток.

Як приватні, так і державні установи й організації зобов'язані перевіряти всі документи про військовий облік під час прийому співробітника на роботу. Інакше їм загрожує штраф.

"Роботодавець перед тим, як прийняти на роботу працівника, відповідно до положення, що набрало законної сили, зобов'язаний перевірити, чи перебуває кандидат на тій чи іншій посаді на військовому обліку, де саме та чи є дані актуальними. Тобто, якщо кандидат на посаду не дає інформацію про свій військовий облік, роботодавець не має права прийняти такого працівника на роботу, оскільки прийняття на роботу суперечитиме постанові Кабміну", — пояснив Коновалов.

Крім того, постанова Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487 "Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів" передбачає, що державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, навчальні заклади й установи охорони здоров'я повинні повідомляти правила військового обліку громадян під особистий підпис у разі прийому на роботу (навчання).

А протягом тижня після прийому на роботу, навчання або звільнення, завершення навчання вони повинні повідомити ТЦК про зміну облікових даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

За порушення цього положення загрожує адміністративне покарання у вигляді штрафу від 3400 до 5100 гривень.

Крім того, військовий квиток необхідний у центрі зайнятості — без нього військовозобов'язаний не зможе набути статусу безробітного.

Де без військового квитка можна обійтися

"Особливо варто сказати про одруження. Людина подає до відділу державної реєстрації актів цивільних актів документи. РАЦС подає до районного ТЦК інформацію, що зареєстровано шлюб чи розлучення. Там є відмітка про наявність військово-облікового документа. А якщо цього документа немає, то все одно заяву в громадянина в РАЦСі приймають", — зазначив начальник сектору комплектування Київського міського центру ТЦК та СП.

Крім того, він додав, що "жодних обмежень щодо лікування військовозобов'язаного в закладах охорони здоров'я в чинному законодавстві не існує". Але на практиці все виявляється не так просто.

"Під час звернення до медичного закладу чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, серед яких і військово-обліковий. Але це не означає, що, коли людина потребує термінової допомоги, лікарі цікавитимуться, чи вона стоїть на обліку у військкоматі. Вони насамперед надають необхідну медичну допомогу", — розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко.

За її словами, якщо йдеться про планову допомогу (довготривале лікування, запланована операція), то в пацієнта вимагатимуть військово-обліковий документ. У разі відмови чоловіка спочатку відправлять у військкомат.

"Коли працівникам надходить інформація про ДТП з потерпілим, інсульт, інфаркт, отруєння, серйозні травми, то вони виїжджають на виклики, і перед ними мета — врятувати життя людини. Навіть коли людина отямилася після операції, у неї не запитують про наявність військового квитка, а продовжують надавати медичну допомогу. Я ще не чула від наших пацієнтів, щоб медики дали померти комусь, якщо немає військового квитка", — додала чиновниця.

Нагадаємо, 14 квітня голова профспілки "Український незалежний фонд юристів" Ростислав Кравець заявив, що зняті з військового обліку українці можуть виїхати за кордон за наявності військового квитка та заключення військово-лікарської комісії про зняття з обліку.

7 квітня Кабінет міністрів розширив повноваження ТЦК та СП (колишні військкомати), що дозволить вручати військовозобов'язаним повістки незалежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації.