Контроль за тратами Украиной финпомощи усилят: США выделили на это $20 млн

Глава американского Минфина Джанет Йеллен на одной из встреч с украинским премьером Денисом Шмыгалем акцентировала внимание на защите интересов американских налогоплательщиков. Следить за использованием финансов будут по электронным платежным системам.

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Соединенные Штаты хотят потратить 20 млн долларов на усиление контроля за использованием Украиной выделяемой финансовой помощи. Об этом сообщило 17 апреля американское агентство по международному развитию (USAID).

Американское правительство выделяет деньги по решению Конгресса. Законодатели считают, что такая мера больше укрепит надзор и подотчетность правительства Украины в управлении фондами помощи, которые помогают заложить основу для восстановления страны.

"Украинское правительство полагается на бюджетную поддержку США для продолжения предоставления экстренных услуг для внутренне перемещенных лиц и поддержки государственных служащих в различных учреждениях — от поставщиков медицинских услуг и служб быстрого реагирования до образования", — заметили в USAID.

Агентство внедрило всеобъемлющий и надежный уровень надзора и подотчетности, чтобы контролировать использование средств, предотвратить коррупцию и гарантировать получение денег нуждающимися украинцами.

Прямая бюджетная поддержка правительства Украины, как уточняют в USAID, проходит через Министерство финансов США и Всемирный банк на основе возмещения расходов. Финансирование происходит только после того, как заявленные расходы были проверены Всемирным банком.

"С дополнительными средствами USAID расширит эти усилия, продолжая основную работу по мониторингу, которой управляет (международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита, — ред.) Deloitte. Контроль будет проходить по электронным платежным системам и конечным пользователям", — заявили в агентстве.

Глава USAID Саманта Пауэр и министр финансов США Джанет Йеллен предварительно встречались с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Все они подтвердили, что подотчетность и прозрачность — это главный приоритет как защиты американских налогоплательщиков, так и обеспечения насущных потребностей украинцев.

"Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", — заключило USAID.

Напомним, что жителям деоккупированных территорий до конца апреля этого года выплачивают 3 400 гривен материальной помощи. В первую очередь деньги получат жители Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

Фокус 15 марта писал о договоренности Украины с Международным валютным фондом о пакете финансирования на 15,6 млрд долларов. Выплаты будут идти 4 года.