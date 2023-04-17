Контроль за витратами Україною фіндопомоги посилять: США виділили на це $20 млн

Голова американського Мінфіну Джанет Єллен на одній із зустрічей з українським прем'єром Денисом Шмигалем наголошувала на захисті інтересів американських платників податків. Стежити за використанням фінансів будуть за електронними платіжними системами.

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Сполучені Штати хочуть витратити 20 млн доларів на посилення контролю за використанням Україною фінансової допомоги. Про це повідомило 17 квітня американське Агентство з міжнародного розвитку (USAID).

Американський уряд виділяє гроші за рішенням Конгресу. Законодавці вважають, що такий підхід зміцнить нагляд і підзвітність уряду України в управлінні фондами допомоги, які закладають основу для відновлення країни.

"Український уряд покладається на бюджетну підтримку США для надання екстрених послуг для внутрішньо переміщених осіб і підтримки державних службовців у різних установах — від постачальників медичних послуг і служб швидкого реагування до освіти", — зазначили в USAID.

Агентство запровадило всеосяжний і надійний рівень нагляду й підзвітності, щоб контролювати використання коштів, запобігти корупції та гарантувати отримання грошей українцями, які їх потребують.

Пряма бюджетна підтримка уряду України, як уточнюють в USAID, проходить через Міністерство фінансів США та Світовий банк на основі відшкодування видатків. Фінансування відбувається лише після того, як заявлені витрати перевірив Світовий банк.

"Із додатковими засобами USAID розширить ці зусилля, продовжуючи основну роботу з моніторингу, якою керує (міжнародна мережа компаній, що надають послуги в галузі консалтингу й аудиту, — ред.) Deloitte. Контроль проходитиме за електронними платіжними системами та кінцевими користувачами", — заявили в агенції.

Глава USAID Саманта Павер і міністерка фінансів США Джанет Єллен попередньо зустрічалися з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Усі підтвердили, що підзвітність і прозорість — це пріоритет як захисту американських платників податків, так і забезпечення нагальних потреб українців.

"Сполучені Штати продовжать підтримувати народ України стільки, скільки потрібно", — підсумувала USAID.

Нагадаємо, що мешканцям деокупованих територій до кінця квітня цього року виплачують 3400 гривень матеріальної допомоги. У першу чергу, гроші отримають мешканці Донецької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

Фокус 15 березня писав про домовленість України з Міжнародним валютним фондом про пакет фінансування на 15,6 млрд доларів. Виплати триватимуть 4 роки.