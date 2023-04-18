"Клуб рассерженных патриотов" опубликовал свой манифест: чего добивается команда Стрелкова

Аналитики из ISW отметили, что недавно созданный клуб намерен продвигать политические амбиции неизвестных фигур в российских властных структурах с целью повлиять на решения президента Путина.

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Недавно созданный "Клуб рассерженных патриотов" бывшего главаря пророссийских боевиков "ДНР" Игоря Гиркина 17 апреля опубликовал свой манифест. Комментируя содержание манифеста аналитики из Института изучения войны (ISW) отметили, что в нем особое внимание уделяется не победе в войне с Украиной, а защите провоенных фракций от возможного "саботажа" и "предательства".

В манифесте утверждается, что неназванные субъекты, остающиеся у власти в России, перевели свои деньги и преданность Западу и, возможно, готовят переворот и расчленение Российской Федерации.

"Во власти и крупном бизнесе продолжают оставаться те, кто переместил свои капиталы и свою лояльность на Запад. Они готовы к саботажу, а также к прямому сговору с врагом и, следовательно, предательству. Мы не исключаем подготовки ими прозападного переворота, капитуляции и, следовательно, расчленения России", — сказано в манифесте.

При этом провоенные и антивоенные силы в Кремле сравниваются с борьбой между "красными и белыми" в годы Гражданской войны в России после революции большевиков в 1917.

"Поражение в войне приведет Россию к катастрофическим последствиям. США и страны НАТО не скрывают своих намерений расчленить РФ и привести русский народ к покорности новому игу, пришедшему, на сей раз, с Запада", — пишут авторы манифеста.

Также "рассерженные патриоты" утверждают, что Россия ведет войну посредственно и не способна победить Украину в ее нынешнем состоянии. Причиной этому — бездарность военного руководства РФ, которые недостойны носить "даже погоны сержантов", а также отсутствие мобилизации промышленности в необходимых масштабах.

В итоге аналитики пришли к выводу, что Гиркин и "Клуб рассерженных патриотов", возможно, пытаются продвигать политические цели неназванных фигур в российских властных структурах, которые хотят повлиять на принятие решений президентом Владимиром Путиным через публичную дискуссию.

Напомним, бывшего главаря пророссийских боевиков "ДНР" Игоря Гиркина-Стрелкова проверят на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ. Российский Telegram-канал Mash 14 апреля написал, что Гиркин якобы постоянно проживает в Санкт-Петербурге, поэтому проверить бывшую "икону ополчения" обязали правоохранителей этого города.