"Клуб розсерджених патріотів" опублікував свій маніфест: чого добивається команда Стрєлкова

Аналітики з ISW зазначили, що нещодавно створений клуб має намір просувати політичні амбіції невідомих постатей у російських владних структурах з метою вплинути на рішення президента Путіна.

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Нещодавно створений "Клуб розсерджених патріотів" колишнього ватажка проросійських бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна 17 квітня опублікував свій маніфест. Коментуючи зміст маніфесту аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що у ньому особлива увага приділяється не перемозі у війні з Україною, а захисту провоєнних фракцій від можливого "саботажу" та "зради".

У маніфесті стверджується, що неназвані суб'єкти, які залишаються при владі в Росії, переказали свої гроші та відданість Заходу і, можливо, готують переворот та розчленування Російської Федерації.

"У владі та великому бізнесі продовжують залишатися ті, хто перемістив свої капітали й свою лояльність на Захід. Вони готові до саботажу, а також до прямої змови з ворогом і, отже, зрадою. Ми не виключаємо підготовки ними прозахідного перевороту, капітуляції і, отже, розчленування Росії", — сказано у маніфесті.

При цьому провоєнні та антивоєнні сили в Кремлі порівнюються з боротьбою між "червоними та білими" у роки Громадянської війни в Росії після революції більшовиків у 1917 році.

"Поразка у війні призведе Росію до катастрофічних наслідків. США і країни НАТО не приховують своїх намірів розчленувати РФ і привести російський народ до покірності новому ярма, що прийшов цього разу із Заходу", — пишуть автори маніфесту.

Також "розлючені патріоти" стверджують, що Росія веде війну посередньо і не здатна перемогти Україну в її нинішньому стані. Причиною цього є бездарність військового керівництва РФ, які не варті носити "навіть погони сержантів", а також відсутність мобілізації промисловості в необхідних масштабах.

У результаті аналітики дійшли висновку, що Гіркін і "Клуб розсерджених патріотів", можливо, намагаються просувати політичні цілі неназваних фігур у російських владних структурах, які хочуть вплинути на ухвалення рішень президентом Володимиром Путіним через публічну дискусію.

Нагадаємо, колишнього ватажка проросійських бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна-Стрілкова перевірять щодо дискредитації Збройних сил РФ. Російський Telegram-канал Mash 14 квітня написав, що Гіркін нібито постійно мешкає в Санкт-Петербурзі, тому перевірити колишню "ікону ополчення" зобов'язали правоохоронців цього міста.