Вопрос выживания: кроме F-16 Украине могут помочь беспилотники MQ-9 Reaper, — эксперт

Американские ударные беспилотники, конечно не смогут полностью заменить боевую авиацию и бороться с вражескими самолетами. Однако могут быть разведчиками и целеуказателями для высокоточного оружия.

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Украина уже давно запрашивает боевую авиацию для своих Военно-воздушных сил для борьбы с российскими войсками, поскольку фактически вопрос стоит о выживании страны. Между тем в качестве альтернативы истребителям F-16, которых пока нет в украинском небе, могут выступить американские ударные беспилотники MQ-9 Reaper. К такому выводу пришли эксперты Defence Express в комментариях к статье директора американского Института аэрокосмических исследований Дугласа Бирки.

Издание Breaking Defence опубликовало материал Бирки, в котором он однозначно пишет, что российские силы имеют решающее преимущество в воздухе, что в перспективе приведет к победе России. Поэтому Западу следует наконец-то предоставить Украине современные истребители, которые помогут не только подавить российские авиацию и ЗРК, но и существенно усилить наступательный потенциал украинской армии.

Однако пока вопрос о предоставлении западных самолетов находится на стадии решения, частично ситуацию можно исправить с помощью американского беспилотника MQ-9 Reaper, который можно использовать в качестве разведчика, целеуказателя и наводчика высокоточного оружия.

Эти БПЛА, вооруженные современными РЛС AN/APY-8 Lynx II, а также ракетами класса "воздух-воздух" AIM-9Х, конечно же не смогут бороться с вражеской авиацией, но сумеют побороться с крылатыми ракетами и дронами-камикадзе типа Shahed 136. Кроме того, решается вопрос пилотирования, поскольку на подготовку операторов БПЛА уйдет гораздо меньше ресурса, чем на подготовку летчиков F-16 и других западных самолетов.

Еще одним аргументов в пользу MQ-9 Reaper может стать тот факт, что воздушные силы США планируют списать эти дроны в рамках своей бюджетной заявки на 2024 год. Поэтому эти беспилотники хранятся в контейнерах и фактически готовы к отправке, что упрощает момент логистики, отмечают обозреватели. В этой связи Дуглас Бирки пишет, что украинские военные могут быть легко вовлечены в процесс обучения, а логистика и техническое обслуживание поначалу могут осуществляться подрядчиками, уже находящимися в Европе.

"Пришло время наделить Украину современной воздушной мощью. Слишком многое находится под угрозой, чтобы рассматривать любой другой вариант", — подытожил Бирки.

Напомним, украинский летчик Вадим Ворошилов пояснил, какие преимущества у западных F-16, и почему именно они нужны украинским воздушным силам. По его словам, одним из главных преимуществ заключается в том, что F-16 является носителем ракет AIM-120, которые могут поражать цель на расстоянии до 180 км.