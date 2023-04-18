Питання виживання: крім F-16 Україні можуть допомогти безпілотники MQ-9 Reaper, — експерт

Американські ударні безпілотники, звичайно, не зможуть повністю замінити бойову авіацію і боротися з ворожими літаками. Однак можуть бути розвідниками та цілевказівником для високоточної зброї.

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Україна давно робить запит на бойову авіацію для своїх Військово-повітряних сил для боротьби з російськими військами, оскільки фактично питання стоїть про виживання країни. Тим часом альтернативою винищувачам F-16, яких поки що немає в українському небі, можуть виступити американські ударні безпілотники MQ-9 Reaper. Такого висновку дійшли експерти Defence Express у коментарях до статті директора американського Інституту аерокосмічних досліджень Дугласа Біркі.

Видання Breaking Defence опублікувало матеріал Бірки, в якому він однозначно пише, що російські сили мають вирішальну перевагу у повітрі, що в перспективі призведе до перемоги Росії. Тому Заходу слід нарешті надати Україні сучасні винищувачі, які допоможуть не лише придушити російську авіацію та ЗРК, а й суттєво посилити наступальний потенціал української армії.

Однак поки питання про надання західних літаків знаходиться на стадії вирішення, частково ситуацію можна виправити за допомогою американського безпілотника MQ-9 Reaper, який можна використовуватися як розвідник, цілевказівник та навідник високоточної зброї.

Ці БПЛА, озброєні сучасними РЛС AN/APY-8 Lynx II, а також ракетами класу "повітря-повітря" AIM-9Х, звичайно не зможуть боротися з ворожою авіацією, але зуміють поборотися з крилатими ракетами та дронами-камікадзе типу Shahed 136. Крім того, вирішується питання пілотування, оскільки на підготовку операторів БПЛА піде набагато менше ресурсу, ніж на підготовку льотчиків F-16 та інших західних літаків.

Ще одним аргументом на користь MQ-9 Reaper може стати той факт, що повітряні сили США планують списати ці дрони у рамках своєї бюджетної заявки на 2024 рік. Тому ці безпілотники зберігаються у контейнерах і фактично готові до відправлення, що спрощує момент логістики, зазначають оглядачі. У зв'язку з цим Дуглас Біркі пише, що українські військові можуть бути легко залучені до процесу навчання, а логістика та технічне обслуговування спочатку можуть здійснюватися підрядниками, які вже перебувають у Європі.

"Настав час наділити Україну сучасною повітряною потужністю. Занадто багато перебуває під загрозою, щоб розглядати будь-який інший варіант", — підсумував Біркі.

Нагадаємо, український льотчик Вадим Ворошилов пояснив, які переваги у західних F-16 і чому саме вони потрібні українським повітряним силам. За його словами, однією з головних переваг є те, що F-16 є носієм ракет AIM-120, які можуть вражати ціль на відстані до 180 км.