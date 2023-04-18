"Буча-комбуча" и колбаса "ЗСУ": в Раде хотят штрафовать за использование символов войны

Народные депутаты предлагают ввести крупные штрафы для бизнеса, который будет в рекламе спекулировать на теме символики сопротивления и вторжения РФ.

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В Верховную Раду Украины внесен законопроект №9216, который предлагает вводить штрафы за "эксплуатацию военной и патриотической тематики" с коммерческой целью. Об этом сообщается на официальном сайте парламента Украины.

С самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину многие украинские предприниматели начали подавать заявки на регистрацию торговых марок с использованием элементов военной символики, которые включали названия пострадавших от действий оккупантов городов, военных операций и др.

Примерами таких продуктов являются пиво "Герої не вмирають", сухарики "ЗСУ" и колбаса под брендом "ЗСУ", водка "Привид Києва", напиток "Героїчна Буча Комбуча", хот-дог или бургер "Байрактар" и т.д.

По мнению авторов инициативы, это является проблемой и ее необходимо решать на законодательном уровне, чтобы запретить использование символики военного сопротивления Украины в коммерческой эксплуатации.

В законопроект про ограничения использования военной тематики предлагается дополнить Уголовный кодекс с наказаниями в виде штрафов за распространение и продажу продукции с военной символикой Украины.

Народные депутаты предлагают ввести штрафы:

от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов в случае первого правонарушения (от 17 тысяч грн до 51 тысячи грн);

от трех тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов с лишением права занимать отдельные должности на срок до трех лет в случае повторного правонарушения (от 51 тысячи грн до 136 тысяч грн);

от 10 тысяч до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов с лишением права занимать отдельные должности на срок до трех лет, если правонарушение совершило должностное лицо с использованием служебного положения или организованная группа, или если такие действия совершены в особо крупном размере (от 170 тысяч грн до 255 тысяч грн).

В начале апреля журналисты Фокуса разбирали законопроект №9128, запрещающий использование военной символики в рекламе.

Ранее Фокус писал о всеукраинском голосовании за лучшую тематическую почтовую марку 2022 года. Наибольшее количество голосов 30,17% — набрала легендарная марка с кораблем.