"Буча-комбуча" та ковбаса "ЗСУ": у Раді хочуть штрафувати за використання символів війни

Народні депутати пропонують запровадити великі штрафи для бізнесу, який у рекламі спекулюватиме на темі символіки спротиву та вторгнення РФ.

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До Верховної Ради України внесено законопроект №9216, що пропонує запровадити штрафи за "експлуатацію військової та патріотичної тематики" з комерційною метою. Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту України.

З самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато українських підприємців почали подавати заявки на реєстрацію торгових марок з використанням елементів військової символіки, що включали назви потерпілих від дій окупантів міст, військових операцій та ін.

Прикладами таких продуктів є пиво "Герої не вмирають", сухарики "ЗСУ" та ковбаса під брендом "ЗСУ", горілка "Привид Києва", напій "Героїчна Буча Комбуча", хот-дог або бургер "Байрактар" тощо.

На думку авторів ініціативи, це є проблемою та її необхідно вирішувати на законодавчому рівні, щоб заборонити використання символіки військового спротиву України у комерційній експлуатації.

У законопроекті про обмеження використання військової тематики пропонується доповнити Кримінальний кодекс з покараннями у вигляді штрафів за розповсюдження та продаж продукції з військовою символікою України.

Народні депутати пропонують запровадити штрафи:

від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів у разі першого правопорушення (від 17 тисяч грн до 51 тисяч грн);

від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів з позбавленням права обіймати окремі посади терміном до трьох років у разі повторного правопорушення (від 51 тисячі грн до 136 тисяч грн);

від 10 тисяч до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів з позбавленням права обіймати окремі посади на строк до трьох років, якщо правопорушення скоїла посадова особа з використанням службового становища чи організована група, або якщо такі дії вчинено в особливо великому розмірі (від 170 тисяч грн до 255 тисяч грн).

На початку квітня журналісти Фокусу розбирали законопроект №9128, що забороняє використання військової символіки в рекламі.

Раніше Фокус писав про всеукраїнське голосування за найкращу тематичну поштову марку 2022 року. Найбільшу кількість голосів 30,17% набрала легендарна марка з кораблем.