Без Бучі, Бахмута і Байрактарів: в Україні готують заборону воєнної символіки у рекламі

Редис "Азовсталь", напій "Буча-Комбуча", тістечка "Привид Києва", ковбаса "ЗСУ" обурили українських громадян настільки, що про заборону такої реклами йде мова на найвищому рівні держави.

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Відповіддю на широкий резонанс навколо реклами й торговельних марок, які експлуатують воєнно-патріотичну тематику, стала реєстрація у Верховній Раді законопроєкту №9128. Передумови для появи цього документу і його нюанси Фокус детально аналізує у своєму новому огляді "Азовсталь — не редька. Чи варто в Україні заборонити експлуатацію в рекламі символів війни".

Як пояснює Олександр Молотай, партнер юридичної компанії "Молотай і партнери", метою законопроєкту є внесення змін до законів "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та "Про рекламу" про обмеження використання патріотичної тематики та символіки війни. Адже на думку співрозмовника Фокусу коректність використання патріотичної тематики та символіки війни в рекламі є важливою для збереження національної ідентичності та запобігання її знеціненню, перекручуванню та спотворюванню.

Узагальнюючи норми, які містяться в законопроєкті №9128, Олександр Молотай уточнює, що у якості торговельних марок та у комерційній рекламі заборонять використовувати наступне:

назви подій, пов’язаних із здійсненням заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії;

назви населених пунктів та місцевостей, що постраждали внаслідок російської збройної агресії;

бойові дії та воєнні операції;

назви виробників, типів і видів озброєння, воєнної і спеціальної техніки;

назви родів військ, воєнних підрозділів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України воєнних формувань;

привітання, які визначені законодавством як офіційні для Збройних Сил України (наприклад — Слава Україні).

Безпілотник виробництва Туреччини "Байрактар" Фото: Global Look Press Бургер "Байрактар" в меню одного з столичних закладів

Олександр Молотай додає, що вирішення питань, повʼязаних із допустимістю реєстрації торговельної марки, яка містить заборонені законопроєктом 9128 визначення, віднесене до компетенції Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УкрНОІВІ).

"А питання використання таких символів і понять в рекламі можуть врегульовувати органи місцевого самоврядування, Антимонопольний комітет України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів або правоохоронні органи. Це залежатиме від виду та характеру вбачуваного порушення, ініціатора відповідного провадження, тощо", — продовжує співрозмовник Фокусу.

Як уточнює в коментарі Фокусу Дарія Глущенко, спічрайтерка, кризова менеджерка, авторка заяви про неприпустимість експлуатації тем війни в Україні, в комерційній рекламі та маркетингу, порушники закону про рекламу – сектор відповідальності Держспоживслужби, яка може накладати штрафи, а торговельні марки – це повноваження УкрНОІВІ.

"Обидва органи зробили публічні заяви і запропонували свої офіційні контакти для скарг на експлуатацію воєнних тем. Якщо зустріч з їх представниками проводилася на Банковій, то це свідчить про гостроту цієї проблеми", — додає Глущенко.

Тобто обговорення проблеми вже відбувається в Офісі президента й, відповідно, можна очікувати, що так звану "байрактарщину" держава дійсно спробує викорінити.

Виключенням мають стати державні промокампанії, такі як воєнні марки від "Укрпошти" або проєкти United24. Фактично, в цій площині держава стає монополістом.

У якості прикладу тут можна навести браслети від United24 з останньої партії металу з "Азовсталі". Цей проєкт реалізували спільно з групою "Метінвест" і ювелірним домом SOVA. Як розповів Фокусу Роман Загорняк, директор комунікаційної агенції AVERINA, в межах президентської іцініативи United24 перед затвердженням кожна колаборація проходить модерацію координаторки проєкту та фаундерки агенції Gres&Todorchuk Ярослави Гресь, потім подається на затвердження міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову, й, нарешті, отримає "зелене світло" від Офісу президента.

Браслет "Азовсталь" Фото: u24.gov.ua

Але вирішити питання з вже зареєстрованими торговельними марками буде не так просто.

"Якщо торговельна марка вже зареєстрована — це означає, що особі, визначеній в реєстраційному свідоцтві, належить право власності, а точніше, виключні майнові права, на торговельну марку", — пояснює Олександр Молотай.

Співрозмовник Фокусу уточнює, що закон встановлює два можливі шляхи припинення дії такого реєстраційного свідоцтва:

за заявою самого правовласника, який має право відкликати таке свідоцтво;

на підставі рішення суду.

Тобто, доведеться сподіватися на свідомість правовласників. В іншому випадку, вищеназвані органи, у сфері компетенції яких є реагування на відповідні порушення, звертатимуться до суду.

У своєму огляді "Азовсталь — не редька. Чи варто в Україні заборонити експлуатацію в рекламі символів війни" Фокус також наводить багато прикладів спекуляції навколо воєнної тематики в промокампаніях й оцінки цього явища від експертів зі сфери маркетингу і реклами.

Раніше Фокус писав про всеукраїнське голосування за найкращу тематичну поштову марку 2022 року. Станом на зараз опитування завершене й найбільшу кількість голосів — 30,17% — набрала легендарна марка з кораблем.