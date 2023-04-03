Без Бучи, Бахмута и Байракторов: в Украине готовят запрет военной символики в рекламе

Редис "Азовсталь", напиток "Буча-Комбуча", пирожные "Призрак Киева", колбаса "ВСУ" возмутили украинских граждан настолько, что о запрете такой рекламы идет речь на самом высоком уровне государства.

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Ответом на широкий резонанс вокруг рекламы и торговых марок, эксплуатирующих военно-патриотическую тематику, стала регистрация в Верховной Раде законопроекта №9128. Предпосылки для появления этого документа и его нюансы Фокус подробно анализирует в своем новом обзоре "Азовсталь — не редька. Следует ли в Украине запретить эксплуатацию в рекламе символов войны".

Как объясняет Александр Молотай, партнер юридической компании "Молотай и партнеры", целью законопроекта стало внесение изменений в законы "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" и "О рекламе" об ограничении использования патриотической тематики и символики войны. Ведь по мнению собеседника Фокуса корректность использования патриотической тематики и символики войны в рекламе важна для сохранения национальной идентичности и предотвращения ее обесценивания, извращения и искажения.

Обобщая нормы, содержащиеся в законопроекте №9128, Александр Молотай уточняет, что в качестве торговых марок и в коммерческой рекламе запретят использовать следующее:

названия событий, связанных с осуществлением мер по национальной безопасности и обороне, отпором и сдерживанием российской вооруженной агрессии;

названия населенных пунктов и местностей, пострадавших в результате российской вооруженной агрессии;

боевые действия и военные операции;

названия производителей, типов и видов вооружения, военной и специальной техники;

названия родов войск, воинских подразделений Вооруженных сил Украины, других образованных согласно законам Украины военных формирований;

приветствия, определенные законодательством как официальные для Вооруженных Сил Украины (например, Слава Украине).

Беспилотник производства Турции "Байрактар" Фото: Global Look Press Бургер "Байрактар" в меню одного из столичных заведений

Александр Молотай добавляет, что решение вопросов, связанных с допустимостью регистрации торговой марки, содержащей запрещенные законопроектом 9128 определение, отнесено к компетенции Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций (УкрНОИСИ).

"А вопросы использования таких символов и понятий в рекламе могут регулировать органы местного самоуправления, Антимонопольный комитет Украины, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию, Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей или правоохранительные органы. Это будет зависеть от вида и характера предполагаемого нарушения, инициатора соответствующего производства и т.д.", — продолжает собеседник Фокуса.

Как уточняет в комментарии Фокусу Дария Глущенко, спичрайтер, кризисный менеджер, автор заявления о недопустимости эксплуатации темы войны в Украине в коммерческой рекламе и маркетинге, нарушители закона о рекламе – сектор ответственности Госпотребслужбы, которая может налагать штрафы, а торговые марки – это полномочия УкрНОИСИ.

"Оба органа сделали публичные заявления и предложили свои официальные контакты для жалоб на эксплуатацию военных тем. Если встреча с их представителями проводилась на Банковой, то это свидетельствует об остроте этой проблемы", — добавляет Глущенко.

То есть обсуждение проблемы уже происходит в Офисе президента и, соответственно, можно ожидать, что так называемую "байрактарщину" государство действительно попытается искоренить.

Исключением должны стать государственные промокампании, такие как военные марки "Укрпочты" или проекты United24. Фактически, в этой плоскости государство становится монополистом.

В качестве примера здесь можно привести браслеты от United24 из последней партии металла "Азовстали". Этот проект реализовали совместно с группой "Метинвест" и ювелирным домом SOVA. Как рассказал Фокусу Роман Загорняк, директор коммуникационного агентства AVERINA, в рамках президентской инициативы United24 перед утверждением каждая коллаборация проходит модерацию координатора проекта и фаундера агентства Gres&Todorchuk Ярославы Гресь, затем подается на утверждение министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову и далее получает "зеленый свет" от Офиса президента.

Браслет "Азовсталь" Фото: u24.gov.ua

Но решить вопрос с уже зарегистрированными товарными знаками будет не так просто.

"Если торговая марка уже зарегистрирована — это означает, что лицу, определенному в регистрационном свидетельстве, принадлежит право собственности, а точнее, исключительные имущественные права, на торговую марку", — объясняет Александр Молотай.

Собеседник Фокуса уточняет, что закон устанавливает два возможных пути прекращения действия такого регистрационного свидетельства:

по заявлению самого правообладателя, имеющего право отозвать такое свидетельство;

по решению суда.

То есть, придется надеяться на сознательность правообладателей. В противном случае, вышеназванные органы, в сфере компетенции которых находится реагирование на соответствующие нарушения, будут обращаться в суд.

В своем обзоре "Азовсталь — не редька. Следует ли в Украине запретить эксплуатацию в рекламе символов войны" Фокус также приводит много примеров спекуляции вокруг военной тематики в промокампаниях и оценки этого явления от экспертов из области маркетинга и рекламы.

Ранее Фокус писал о всеукраинском голосовании за лучшую тематическую почтовую марку 2022 года. На сегодняшний день опрос завершен и наибольшее количество голосов — 30,17% — набрала легендарная марка с кораблем.