РФ рассмотрит только те предложения мира в Украине, которые отвечают ее интересам, — Песков

По словам спикера Кремля, российской стороне никаких конкретных предложений из Парижа не поступало, поэтому Москва ничего не знает о какой-либо подготовке Франции и КНР к мирным переговорам.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет рассматривать только те мирные инициативы относительно войны в Украине, в которых будет приняты во внимание интересы Кремля. Об этом 18 апреля сообщает агентство ТАСС.

"Для нас главное — это обеспечивать собственные интересы", — заявил спикер.

Заявление Пескова прозвучало на фоне информации о том, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы имеет план по совместной с Китаем подготовке мирных переговоров России и Украины. Спикер Кремля в связи с этим отметил, что Москва не обладает такой информацией и не получала соответствующих сообщений французской стороны.

"Кремль не располагает информацией о плане президента Франции Эмманюэля Макрона по подготовке вместе с КНР переговоров между Россией и Украиной. Нам не известно о существовании какого-то французского плана, и, соответственно, ничего мы от французской стороны не получали", — заявил журналистам Песков.

По его словам, в Кремле знают, что были сигналы о каких-то мирных инициативах, которые прозвучали из уст французского президента в ходе его визита в Китай. Однако каких-либо конкретных предложений российской стороне не поступало.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон может обратиться за помощью к Китаю, чтобы начать мирные переговоры между Киевом и Москвой. Как сообщили журналисты агентства Bloomberg, французский лидер поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонне сотрудничать по этому вопросу с китайским дипломатом Ваном И.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк 12 апреля заявил, что после обнародования видео с жестоким убийством украинского военнопленного договариваться с руководством РФ нет смысла. По его словам, Россия не может принадлежать к современной цивилизации и тем более не может председательствовать в Совбезе ООН.