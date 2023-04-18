Подразделения РХБ ВСУ готовятся к любым действиям оккупантов из РФ (видео)

Украинские защитники совершенствуют реакцию на возможные случаи применения противником биологических средств и маскировки аэрозолями войск и объектов.

Related video

Подразделения ВСУ радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) готовятся к любым действиям российских захватчиков. Пресс-служба Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины 18 апреля опубликовала видео тренировок.

Специалисты отрабатывают каждый день навыки, которые помогут спасти не только жизнь военнослужащих, но и помочь в случае необходимости гражданскому населению. В частности, речь шла об отработке таких задач по проведению специальной обработки, выявления и оценки радиационной и химической обстановки. Подразделения на учениях совершенствуют реакцию на возможные случаи применения противником биологических средств и маскировки аэрозолями войск и объектов.

Воины подразделений РХБ защиты воинских частей Командование сил поддержки Вооруженных Сил Украины постоянно тренируются. Это позволяет быть готовыми к действиям оккупантов, которые способны применить любые виды вооружения.

Напомним, в ГНСУ 18 апреля показали тренировки гранатометчиков накануне боев. Украинские бойцы с помощью СПГ-9 приобретают навыки, тренируясь на увлеченной российской технике, которую используют в качестве мишени. В ведомстве отметили, что советские образцы вооружения устарели, но все равно способны выполнять задачи по уничтожению оккупантов. Украинские воины намерены сжигать танковый парк россиян из любого имеющегося оружия.

Также известно, что генерал ВСУ показал тренировку морпехов. Бойцы во время учений закаляют дух, выносливость, силу, быстроту и ловкость. Не меньше внимания уделяется и психологическим характеристикам защитников. Морские пехотинцы получают навыки для оперативной реакции на разные ситуации. Никто не может предвидеть, какие именно знания придется применить, поэтому воины ВСУ регулярно тренируются, чтобы быть лучшими. Первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что высокий уровень подготовки украинских защитников позволяет им успешно решать любые задачи.