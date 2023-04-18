Підрозділи РХБ ЗСУ готуються до будь-яких дій окупантів із РФ (відео)

Українські захисники вдосконалюють реакцію на ймовірні випадки застосування противником біологічних засобів та маскування аерозолями військ і об’єктів.

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Підрозділи ЗСУ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБ) готуються до будь-яких дій російських загарбників. Пресслужба Командування Сил підтримки Збройних Сил України 18 квітня опублікувала відео тренувань.

Фахівці відпрацьовують щодня навички, які допоможуть врятувати не тільки життя військовослужбовців, але й допомогти у разі потреби цивільному населенню. Зокрема йшлося щодо відпрацювання таких завдань з проведення спеціальної обробки, виявлення й оцінювання радіаційної та хімічної обстановки. Підрозділи на навчаннях вдосконалюють реакцію на ймовірні випадки застосування противником біологічних засобів та маскування аерозолями військ і об’єктів.

Воїни підрозділів РХБ захисту військових частин Командування Сил підтримки Збройних Сил України постійно тренуються. Це дозволяє бути готовими до дій окупантів, які здатні застосувати будь-які види озброєння.

Нагадаємо, в ДПСУ 18 квітня показали тренування гранатометників напередодні боїв. Українські бійці за допомогою СПГ-9 здобувають навички, тренуючись на захопленій російській техніці, яку використовують як мішені. У відомстві зазначили, що радянські зразки озброєння є застарілими, але все рівно здатні виконувати завдання зі знищення окупантів. Українські воїни мають намір спалювати танковий парк росіян з будь-якої наявної зброї.

Також відомо, що генерал ЗСУ показав тренування морпіхів. Бійці під час навчань гартують дух, витривалість, силу, швидкість та спритність. Не менше уваги приділяється й психологічним характеристикам захисників. Морпіхи отримують навички для оперативної реакції на різноманітні ситуації. Ніхто не може передбачати, які саме знання доведеться застосувати, тому воїни ЗСУ регулярно тренуються аби бути найкращими. Перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначив, що високий рівень підготовки українських захисників дозволяє їм успішно вирішувати будь-які завдання.