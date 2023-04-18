Расследователи ВВС установили, как Путин приехал в оккупированный Геническ (фото)

Журналисты, проанализировав видео и фото с российским президентом, пришли к выводу, что он действительно приезжал на оккупированную территорию Украины. По Крыму Путин перемещался на автомобиле, а вот в Херсонскую область прилетел на вертолете.

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Президент России Владимир Путин для того, чтобы посетить оккупированную территорию Херсонской области и Крым, использовал несколько видов транспорта. Об этом сообщает ВВС.

Специалисты отдела верификации медиа проанализировали всю имеющуюся информацию и сделали вывод, что российский лидер действительно приехал на оккупированную Херсонщину и даже побывал на территории бывшей базы отдыха "Бригантина" на Арабатской стрелке, в нескольких километрах к югу от Геническа. Также он посетил и оккупирвоанный Крым.

Ранее о визите Путина на юг Украины сообщали росСМИ РИА "Новости" и ТАСС. Также информация о поездке российского лидера появились на президентском сайте.

Чтобы установить, была ли поездка Путина очередным фейком или же она совершилась в действительности, сотрудники ВВС проанализировали всю доступную фото- и видеоинформацию, которая касалась визита лидера РФ.

На первый взгляд на видео, в котором Путин прибывает в Херсонскую область, может сложиться впечатление, что он использовал вертолет. Однако просмотрев те кадры, которые касались отъезда президента из Геническа, расследовали пришли к выводам, что Путин передвигался на вертолете только по территории аннексированного Крыма, а по Херсонской области перемещался на автомобиле.

Расследователи установили, что по оккупированным территориям Украины Путин передвигался не только на вертолете, но и с помощью автомобиля Фото: ТАСС

Кроме того журналисты ВВС верифицировали геолокации кадров с Путиным, сопоставив фотографии и установив идентичность зданий и водонапорной башни на них.

Журналисты ВВС сопоставили фото из поездки Владимира Путина с фотографиями в Гугл-картах и сделали вывод, что президент РФ действительно посетил Геническ Фото: Скрин видео Журналисты ВВС сопоставили фото из поездки Владимира Путина с фотографиями в Гугл-картах и сделали вывод, что президент РФ действительно посетил Геническ Фото: Скрин видео

Заметим, что это — первая поездка Путина в Херсонскую и Луганскую области с начала войны. До этого 19 марта также в условиях секретности он в темное время суток посещал Мариуполь, захваченный Россией в мае прошлого года и сильно разрушенный.

Ранее мы писали о том, что президент РФ Путин побывал на украденной базе отдыха Ахметова под Крымом. По данным "Центра журналистских расследований", командование оккупантов базируется в украденной базе отдыха "Бригантина" на Арабатской Стрелке.

"Фокус" в конце марта также писал о том, что в Херсонской области российские оккупанты начали строить новый город. Оккупационные власти региона уверяют, что построили на Арабатской Стрелке здания для "органов управления".