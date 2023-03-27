"Правительственный квартал" и многоэтажки: для чего РФ строит новый город на Херсонщине (эксклюзив)

Оккупационные власти региона уверяют, что построили на Арабатской Стрелке здания для "органов управления". Но сюжеты россияне снимают на украинском долгострое — клинике профессора Козявкина, которую начали строить еще в 2005 году. Зачем россиянам такой проект, и есть ли реальные условия для строительства нового города возле Крыма, выяснял Фокус.

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В начале декабря 2022 года так называемый "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал строительные работы на Арабатской Стрелке — песчаной косе, соединяющей Крым с Херсонщиной. Оккупанты решили строить на побережье Азовского моря новый город — с многоэтажными жилыми домами и всей необходимой инфраструктурой. Квартиры пообещали давать жителям региона, кто выехал из освобожденных Украиной территорий или поселков, находящихся под обстрелами. При этом Сальдо заверил, что россияне начали разрабатывать проектно-сметную документацию.

В преддверии нового года захватчики уточнили свои планы относительно нового поселения. Сальдо, ставший рупором россиян на этой территории, заверил, что в новый город перенесут "правительственные органы", а также создадут больницы, детские сады, школы и парки. Населенный пункт, по словам ставленника оккупантов, будет рассчитан на 30 тысяч жителей.

От своих планов захватчики не отступают: уже в феврале пропагандистское издание "РИА Новости Крым" (региональная редакция российского информационного агентства "РИА Новости") обнародовало видеосюжет, в котором Сальдо показывает уже начатое строительство. Коллаборант подчеркивает, что новый город не будет "исключительным курортным", сейчас основные работы якобі ведутся на "объектах правительственного квартала" — здесь россияне планируют разместить свои "органы управления".

Владимир Сальдо показывает строительство на Арабатской Стрелке

24 марта ставленник захватчиков сообщил, что планирование нового города завершено. Следующим этапом он назвал создание соответствующей инфраструктуры, затем оккупанты планируют строить жилые дома.

"Это будет настоящая жемчужина Приазовья", – добавил Сальдо.

Новый город возле Крыма: фантазийный проект россиян

Заведующий лабораторией геоинформационных систем Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон считает, что серьезно комментировать проект РФ по поводу строительства нового города на Арабатской Стрелке невозможно.

"Все эти проекты, которые россияне будут предлагать и уже предлагают, на сто процентов фантастические. Даже на какую-то долю там ничего реалистичного нет и быть не может", — подчеркивает эксперт в комментарии Фокусу.

Арабатская Стрелка

И дело не в том, что оккупанты на самом деле ничего строить не собираются и просто создают картинку. Наоборот, согнать технику на песчаную косу и начать масштабные работы они вполне способны, уверен Гапон. Но у россиян нет цели построить реальный город, который сможет функционировать в будущем и наполняться людьми.

"Это все делается для того, чтобы просто разделить, отмыть деньги [на строительстве], которые в последний момент еще можно получить от российского бюджета", — уверен эксперт.

Кстати, сам Сальдо в любом своем выступлении по поводу нового города говорит об "инвесторах", которые вроде бы готовы передавать средства на создание жилья на косе. При этом названия компаний не озвучиваются, как и конкретные цифры инвестиций.

На Арабатской Стрелке всегда были проблемы с питьевой водой, и россияне их точно не собираются решать

Клиника-долгострой в роли "правительственного квартала"

Глава пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников в комментарии Фокусу подтверждает, что проект нового города на границе с Крымом больше похож на "потемкинские села", чем на реальное строительство. Он уверен, что оккупационные власти на местности только создают вид начатых работ.

"По сообщениям людей, которые остаются в Геническом районе, это все картинка на камеру и не больше", — объясняет представитель ХОВА.

По словам Толоконникова, свои видеосюжеты российские пропагандисты снимают на местном долгострое. Очевидно, речь идет о бальнеологической клинике профессора Козявкина, которую начали строить возле поселка Счастливцево еще в 2005 году. В разные годы заброшенное здание рассматривали под различные проекты, но до ума его так и не довели. Судя по опубликованным в сети кадрам, россияне именно клинику называют "правительственным кварталом" и позиционируют ее как собственное строительство.

Клинику профессора Козявкина начали строить в 2005 году Так выглядит "правительственный квартал" на кадрах российских пропагандистов А так выгладает клиника профессора Козявкина На скриншотах видно, что речь идет об одной и той же локации.

Толоконников уверен, что таким образом оккупационные власти хотят доказать Кремлю, что не сидят без дела и осваивают захваченную украинскую территорию. Москве же нужно создать иллюзию строительства, которая будет служить символом их власти, а также показать россиянам и, собственно, украинцам, что РФ здесь якобы надолго. Но после освобождения территории все увидят, что на Стрелке построили "картонные домики", которые даже с натяжкой не получится назвать не то, что новым городом, а даже поселком, говорит представитель ХОВА.

Арабатская Стрелка: отсутствие питьевой воды и близость войны

Если предположить, что проект россиян реален и они действительно хотят построить новый город, то эта идея все равно обречена на провал. И главная причина этого – отсутствие питьевой воды на косе.

"Любой населенный пункт, который разместят на Арабатской Стрелке, будет изолирован от "большого мира". Он сразу столкнется с проблемой пресной воды, которую неоткуда взять", — объясняет эксперт.

Сергей Гапон уверен, проект россиян нельзя рассматривать как реальное строительство

В Крыму аналогичную проблему еще можно было частично решить за счет скважин, которые в большом количестве бурили на полуострове. Но на косе между Крымом и Херсонщиной такой вариант не удастся реализовать, утверждает Гапон.

По сути, Стрелка по обе стороны окружена соленой водой: с одной стороны это Азовское море, с другой — Сиваш.

"Даже если на косе можно найти какой-то большой пресный горизонт, что в принципе малореалистично, то эта вода сразу будет превращаться в соленую", — добавляет он.

Арабатская Стрелка с двух сторон окружена Азовским морем и соленым озером Сиваш

Впрочем, дело здесь не только в отсутствии питьевой воды, ситуация в Херсонской области в целом не способствует строительству нового города. Россияне больше заботятся о том, как им вообще сохранить территории, которые они успели захватить, включая Генический район и Арабатскую Стрелку. Не зря так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов рассказывает о создании оборонительной линии. В таких условиях вести настоящее строительство крайне тяжело.

Напомним, в 2018 году Фокус сделал большой репортаж о том, как живет город Геническ на административной границе с оккупированным Крымом, и что изменилось для жителей после 2014 года.