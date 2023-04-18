Розслідувачі ВВС встановили, як Путін приїхав до окупованого Генічеська (фото)

Журналісти, проаналізувавши відео та фото з російським президентом, дійшли висновку, що він справді приїжджав на окуповану територію України. По Криму Путін пересувався автомобілем, а ось до Херсонської області прилетів елікоптером.

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Президент Росії Володимир Путін для того, щоб відвідати окуповану територію Херсонської області та Крим, використав кілька видів транспорту. Про це повідомляє ВВС.

Фахівці відділу верифікації медіа проаналізували всю наявну інформацію та зробили висновок, що російський лідер справді приїхав на окуповану Херсонщину і навіть побував на території колишньої бази відпочинку "Бригантина" на Арабатській стрілці, за кілька кілометрів на південь від Генічеська. Також він відвідав і окупований Крим.

Раніше про візит Путіна на південь України повідомляли росЗМІ РІА "Новини" та ТАСС. Також інформація про подорож російського лідера з'явилася на президентському сайті.

Щоб встановити, чи була поїздка Путіна черговим фейком, чи вона здійснилася насправді, співробітники ВСС проаналізували всю доступну фото- та відеоінформацію, яка стосувалася візиту лідера РФ.

На перший погляд, на відео, в якому Путін прибуває до Херсонської області, може скластися враження, що він використав гелікоптер. Однак, переглянувши ті кадри, які стосувалися від'їзду президента з Генічеська, розслідували дійшли висновків, що Путін пересувався вертольотом тільки територією анексованого Криму, а Херсонщиноюїкдив на автомобілі.

Розслідувачі встановили, що окупованими територіями України Путін пересувався не тільки вертольотом, а й за допомогою автомобіля Фото: ТАСС

Крім того, журналісти ВВС верифікували геолокації кадрів з Путіним, зіставивши фотографії та встановивши ідентичність будівель та водонапірної вежі на них.

Журналісти ВВС порівняли фото з поїздки Володимира Путіна з фотографіями в Гугл-картах і зробили висновок, що президент РФ справді відвідав Генічеськ Фото: Скрин видео Журналісти ВВС порівняли фото з поїздки Володимира Путіна з фотографіями в Гугл-картах і зробили висновок, що президент РФ справді відвідав Генічеськ Фото: Скрин видео

Зауважимо, що це перша поїздка Путіна до Херсонської та Луганської області з початку війни. До цього 19 березня також в умовах таємності він у темний час доби відвідував Маріуполь, захоплений Росією у травні минулого року та сильно зруйнований.

Раніше ми писали про те, що президент РФ Путін побував на вкраденій базі відпочинку Ахметова під Кримом. За даними "Центру журналістських розслідувань", командування окупантів базується на вкраденій базі відпочинку "Бригантина" на Арабатській Стрілці.

"Фокус" наприкінці березня також писав про те, що на Херсонщині російські окупанти почали будувати нове місто. Окупаційна влада регіону запевняє, що збудували на Арабатській Стрілці будівлі для "органів управління".