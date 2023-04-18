"Враг взбесился": командир бригады терробороны рассказал о волнах атак на Бахмут (видео)

Враг, как сообщил командир 127-й отдельной бригады территориальной обороны Роман Грищенко, увеличил интенсивность наступлений на Бахмут.

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Командир 127-й отдельной бригады территориальной обороны Роман Грищенко рассказал, что российские захватчики волна за волной запускают свои группы для штурмов Бахмута. Видео 18 апреля опубликовал в Telegram блоггер и военнослужащий Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По словам Грищенко, враг увеличил интенсивность наступлений на населенный пункт. Волны за волной они отправляют вооруженные группы для проведения штурмов.

"Враг сегодня будто взбесился, нашествие волны за волной запускает", — отметил он.

Роман Грищенко заверил, что украинские войска и дальше будут защищать город. Силы обороны делают все возможное и невозможное для сдерживания нашествия россиян.

Генштаб ВСУ о ситуации в Бахмуте

В отчете Генерального штаба говорится, что на 18.00 18.04.2023 года самые ожесточенные бои ведутся на территории Бахмута и поблизости, а также при Марьинке. От вражеских обстрелов пострадали и другие населенные пункты, в том числе Васюкивка, Григоровка, Миньковка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Ивановское, Торецк, Константиновка, Донецкой области. На Бахмутском направлении вражеские подразделения не оставляют попыток продвинуться и дальше ведут наступательные действия.

Напомним, в Госпогранслужбе 18 апреля показали кадры боев в центре Бахмута. Боевые действия проходят в плотной городской застройке и частном секторе на минимальных дистанциях. Никаких признаков "снарядного голода" у врага, что так отмечали в ЧВК "Вагнер", в Бахмуте украинские защитники не фиксируют. Бойцы отметили, что битва преимущественно идет в центральной части города, и по интенсивности не похоже, чтобы у противника заканчиваются артиллерийские боеприпасы.

Также 17 апреля бойцы Вооруженных Сил Украины показали видео боев в разрушенном Бахмуте. Украинские солдаты 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка применяют гранатометы, пытаясь использовать стены разрушенных построек для защиты в самой горячей точке фронта.