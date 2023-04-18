"Ворог сказився": командир бригади тероборони розповів про хвилі атак на Бахмут (відео)

Ворог, як повідомив командир 127-ї окремої бригади територіальної оборони Роман Грищенко, збільшив інтенсивність наступів на Бахмут.

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Командир 127-ї окремої бригади територіальної оборони Роман Грищенко розповів, що російські загарбники хвиля за хвилею запускають свої групи для штурмів Бахмута. Відео 18 квітня опублікував у Telegram блогер та військовослужбовець Анатолій Штефан ("Штірліц").

Зі слів Грищенка, ворог збільшив інтенсивність наступів на населений пункт. Хвиля за хвилею вони відправляють озброєні групи для проведення штурмів.

"Ворог сьогодні ніби сказився, навалу хвилю за хвилею запускає", – зазначив він.

Роман Грищенко запевнив, що українські війська й надалі оборонятимуть місто. Сили оборони роблять все можливе та неможливе для стримування навали росіян.

Генштаб ЗСУ про ситуацію у Бахмуті

У звіті Генерального штабу йдеться про те, що на 18.00 18.04.2023 року найзапекліші бої ведуться на території Бахмуту та поблизу, а також за Мар’їнку. Від ворожих обстрілів постраждали й інші населені пункти, зокрема Васюківка, Григорівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Торецьк, Костянтинівка, Донецької області. На Бахмутському напрямку ворожі підрозділи не полишають спроб просунутися та й надалі ведуть наступальні дії.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі 18 квітня показали кадри боїв у центрі Бахмута. Бойові дії тривають у щільній міській забудові та приватному секторі на мінімальних дистанціях. Жодних ознак "снарядного голоду" у ворога, на чому так наголошували у ПВК "Вагнер", у Бахмуті українські захисники не фіксують. Бійці зазначили, що битва переважно йде в центральній частині міста, і за інтенсивністю не надто схоже, щоб у противника закінчуються артилерійські боєприпаси.

Також 17 квітня бійці Збройних Сил України показали відео боїв у зруйнованому Бахмуті. Українські солдати 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка застосовують гранатомети, намагаючись використовувати стіни зруйнованих будівель для захисту у найгарячішій точці фронту.