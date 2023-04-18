"Превзошли самих себя": оккупанты крадут надгробные плиты украинцев в Попасной (видео)

По словам главы Луганской ОВА, перед тем как краденные плиты выставляют на продажу, их шлифуют, чтобы убрать имена похороненных украинцев.

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Во вторник, 18 апреля, глава Луганской ОВА 2019-2023 гг. Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты начали похищать с кладбищ на территориях временно оккупированной Луганской области надгробные плиты. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Гайдая, оккупационные войска РФ продолжают терроризировать местное население.

"К гражданским лицам россияне относятся пренебрежительно, мужчин принудительно забирают в армию и бросают на передовую линию фронта. Такие события происходят достаточно продолжительное время", — поделился он в эфире.

Также по его словам, оккупационные власти официально признают, что не планируют восстанавливать разрушенные в Луганской области города.

"Россияне не собираются восстанавливать разрушенные города на оккупированной территории Луганщины. Они официально об этом говорят. Мало того, россияне смогли превзойти самих себя. Сейчас они разбирают с кладбища Попасной плиты, шлифуют их, чтобы убрать фамилии и даты смерти людей, которые были там похоронены, и продают их, чтобы эти надгробия ставили в местах захоронения мобилизованных россиян, которые погибли на Украине", — подчеркнул он.

Напомним, 14 марта, глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай написал заявление об освобождении от должности. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, данная отставка может быть связана с назначением Гайдая послом в Казахстан.

В начале марта Гайдай рассказывал, что на участке фронта в направлении Кременной и Белогоровки была особо сложная ситуация для штурма позиций ВСУ, поскольку враг задействовал новые резервы из Якутска и Хабаровска.