Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

"Превзошли самих себя": оккупанты крадут надгробные плиты украинцев в Попасной (видео)

надгробие, сергей гайдай, захоронения, кладбище, попасная, луганская ова, российские оккупанты, продажа надгробий, россияне крадут надгробия
Фото: ТСН | Кладбище в Попасной после обстрелов

По словам главы Луганской ОВА, перед тем как краденные плиты выставляют на продажу, их шлифуют, чтобы убрать имена похороненных украинцев.

Related video

Во вторник, 18 апреля, глава Луганской ОВА 2019-2023 гг. Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты начали похищать с кладбищ на территориях временно оккупированной Луганской области надгробные плиты. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Гайдая, оккупационные войска РФ продолжают терроризировать местное население.

"К гражданским лицам россияне относятся пренебрежительно, мужчин принудительно забирают в армию и бросают на передовую линию фронта. Такие события происходят достаточно продолжительное время", — поделился он в эфире.

Также по его словам, оккупационные власти официально признают, что не планируют восстанавливать разрушенные в Луганской области города.

"Россияне не собираются восстанавливать разрушенные города на оккупированной территории Луганщины. Они официально об этом говорят. Мало того, россияне смогли превзойти самих себя. Сейчас они разбирают с кладбища Попасной плиты, шлифуют их, чтобы убрать фамилии и даты смерти людей, которые были там похоронены, и продают их, чтобы эти надгробия ставили в местах захоронения мобилизованных россиян, которые погибли на Украине", — подчеркнул он.

Напомним, 14 марта, глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай написал заявление об освобождении от должности. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, данная отставка может быть связана с назначением Гайдая послом в Казахстан.

В начале марта Гайдай рассказывал, что на участке фронта в направлении Кременной и Белогоровки была особо сложная ситуация для штурма позиций ВСУ, поскольку враг задействовал новые резервы из Якутска и Хабаровска.