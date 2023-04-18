"Перевищили самих себе": окупанти крадуть надгробні плити українців у Попасній (відео)

За словами голови Луганської ОВА, перед тим, як крадені плити виставляють на продаж, їх шліфують, щоб прибрати імена похованих українців.

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У вівторок, 18 квітня, голова Луганської ОВА 2019-2023 р.р. Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти почали викрадати з кладовищ на територіях тимчасово окупованої Луганської області надгробні плити. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами Гайдая, окупаційні війська РФ продовжують тероризувати місцеве населення.

"До цивільних осіб росіяни ставляться зневажливо, чоловіків примусово забирають до армії та кидають на передову лінію фронту. Такі події відбуваються досить тривалий час", — поділився він в ефірі.

Також за його словами, окупаційна влада офіційно визнає, що не планує відновлювати зруйновані в Луганській області міста.

"Росіяни не збираються відновлювати зруйновані міста на окупованій території Луганщини. Вони офіційно про це говорять. Мало того, росіяни змогли перевершити самих себе. Зараз вони знімають з кладовищ Попасної надгробки, шліфують їх, щоб прибрати прізвища та дати смерті людей, що були там поховані, і продають їх, щоб ці надгробки ставили в місцях похованнь мобілізованих росіян, що загинули в Україні", — наголосив він.

Нагадаємо, 14 березня, голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай написав заяву про звільнення з посади. За словами народного депутата Олексія Гончаренка, ця відставка може бути пов'язана з призначенням Гайдая на посаду посла Казахстану.

На початку березня Гайдай розповідав, що на ділянці фронту у напрямку Кремінної та Білогорівки була особливо складна ситуація для штурму позицій ЗСУ, оскільки ворог задіяв нові резерви з Якутська та Хабарівська.