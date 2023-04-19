"Военкоматы не имеют статуса юрлица": в Минобороны Украины заявили о новых фейках РФ

Адвокат Виктория Кравченко со ссылкой на определение Верховного суда доказывала, что территориальных центров комплектования нет в Едином госреестре юридических лиц. Такие заявления вредят обороноспособности страны, считает замминистра обороны Анна Маляр.

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Россияне дискредитируют работу военкоматов в Украине, чтобы сорвать привлечение украинцев в ряды Сил обороны. Об этом написала в Telegram 18 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Сейчас враг распространяют когда-то уже испытанный им кейс о том, что якобы ТЦК не имеют статуса юридического лица. Об этом говорит адвокат. Психологически это вызывает доверие, несмотря на то, что информация не соответствует действительности", — отметила чиновник.

По ее утверждению, часть украинских СМИ распространили эту информацию без проверки.

Военкоматов нет в Едином реестре юрлиц: что говорила адвокат?

Адвокат Виктория Кравченко 14 апреля в своем YouTube-канале анализировала определение Верховного суда Украины, по которому устанавливается фактическое отсутствие у военкоматов статуса юрлиц.

Кравченко напомнила о принятии в 2021 году закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета".

"Все вроде бы прекрасно, все понятно, но у нас в стране существует Единый государственный реестр юридических лиц, физлиц и общественных формирований, — подчеркнула адвокат и привела в пример определение Верховного суда Украины от 5 декабря 2022 года по Ивано-Франковскому ТЦК.

"В Едином государственном реестре юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований отсутствуют сведения о юрлице Ивано-Франковский городской ТЦК СП… Территориальные центры комплектования и соцподдержки не зарегистрированы в Едином государственном реестре как юридические лица", — указала специалист.

Далее Кравченко пояснила, что если военнообязанного украинца привлекают к админответственности за неявку в военкомат, при рассмотрении дела в суде он должен обратить внимание на вышеуказанный факт.

"Настаивайте на том, что ТЦК даже не имеют права осуществлять представительство в суде, ведь нет такого юридического лица", — резюмировала адвокат.

Позиция командования Сухопутных войск ВСУ

Сухопутные войска ВСУ предоставили собственное разъяснение ситуации со ссылкой на нормативные акты. В постановлении Кабинета Министров Украины от 23 февраля 2022 года № 154 сказано, что военкаматы — это органы военного управления, обеспечивающие выполнение законодательства по воинской обязанности.

"В соответствии с пунктом 7 положения Кабмина, территориальные центры комплектования и социальной поддержки Крыма, Севастополя, областей и Киева являются юридическими лицами публичного права, с самостоятельным балансом и регистрационными счетами в органах казначейства", — объяснили военные.

ТЦК имеет печать с изображением Герба Украины и своим наименованием. Согласно приказу Министерства обороны Украины от 30 декабря 2016 года под № 744, районные военкоматы осуществляют представительство в суде на основе доверенности соответствующих районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, добавили в командовании.

"Из указанного становится понятно, что деятельность ТЦК осуществляется в рамках правового поля, они имеют все необходимые для работы права… А безосновательные упреки в их адрес точно играют на руку нашим врагам и могут ввести в заблуждение граждан Украины и нанести ущерб нашей обороноспособности", — подытожила заместитель министра обороны.

Напомним, что военнообязанные украинцы должны получить военный билет, чтобы иметь возможность полноценно работать и учиться. Принимать на работу или в учебное заведение будут, если мужчина состоит на воинском учете.

Правительство Украины 7 апреля разрешило военкоматам вручать повестки военнообязанным независимо от места их пребывания на воинском учете.