"Військкомати не мають статусу юрособи": у Міноборони України заявили про нові фейки РФ

Адвокат Вікторія Кравченко з посиланням на ухвалу Верховного суду доводила, що територіальних центрів комплектування немає в Єдиному держреєстрі юридичних осіб. Такі заяви шкодять обороноздатності країни, вважає заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Related video

Росіяни дискредитують роботу військкоматів в Україні, щоб зірвати залучення українців до лав Сил оборони. Про це написала у Telegram 18 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Наразі ворог поширює колись уже випробуваний ним кейс про те, що нібито ТЦК не мають статусу юридичної особи. Про це говорить адвокат. Психологічно це викликає довіру попри те, що інформація не відповідає дійсності", — зазначила чиновниця.

За її твердженнями, частина українських ЗМІ розповсюдили цю інформацію без перевірки.

Військкоматів немає в Єдиному реєстрі юросіб: що казала адвокат?

Адвокат Вікторія Кравченко 14 квітня у своєму YouTube-каналі аналізувала ухвалу Верховного суду України, за якою встановлюється фактична відсутність у військкоматів статусу юросіб.

Кравченко нагадала про ухвалення у 2021 році закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку".

"Все начебто чудово, все зрозуміло, але у нас у країні існує Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізосіб та громадських формувань, — наголосила адвокат і навела на приклад ухвалу Верховного суду України від 5 грудня 2022 року щодо Івано-Франківського ТЦК.

"У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань відсутні відомості про юридичну особу Івано-Франківський міський ТЦК СП... Територіальні центри комплектування та соцпідтримки не зареєстровані в Єдиному державному реєстрі як юридичні особи", — зазначила фахівець.

Далі Кравченко пояснила, що якщо військовозобов'язаного українця залучають до адмінвідповідальності за неявку до військкомату, при розгляді справи в суді він має звернути увагу на зазначений факт.

"Наполягайте на тому, що ТЦК навіть не мають права здійснювати представництво у суді, адже немає такої юридичної особи", — резюмувала адвокат.

Позиція командування Сухопутних військ ЗСУ

Сухопутні війська ЗСУ надали власне роз'яснення ситуації із посиланням на нормативні акти. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 154 сказано, що військомати – це органи військового управління, які забезпечують виконання законодавства щодо військового обов'язку.

"Відповідно до пункту 7 положення Кабміну, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Криму, Севастополя, областей та Києва є юридичними особами публічного права, з самостійним балансом та реєстраційними рахунками в органах казначейства", — пояснили військові.

ТЦК має печатку із зображенням Герба України та власним найменуванням. Згідно з наказом Міністерства оборони України від 30 грудня 2016 року за №744, районні військкомати здійснюють представництво в суді на основі довіреності відповідних районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, додали в командуванні.

"Із зазначеного стає зрозуміло, що діяльність ТЦК здійснюється в рамках правового поля, вони мають усі необхідні для роботи права... А безпідставні закиди на їхню адресу точно грають на руку нашим ворогам і можуть ввести в оману громадян України та завдати шкоди нашій обороноздатності", — підсумувала заступник міністра оборони.

Нагадаємо, що військовозобов'язані українці повинні отримати військовий квиток, щоб мати можливість повноцінно працювати та навчатися. Прийматимуть на роботу чи навчальний заклад, якщо чоловік перебуває на військовому обліку.

Уряд України 7 квітня дозволив військкоматам вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.