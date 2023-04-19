"Шел в ад и возвращался с улыбкой": погиб замкомандира взвода 72-й ОМБр Олег Койляк (фото)

Пулеметчик в ноябре прошлого года ликвидировал командира штурмового отряда 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты РФ. Недавно военнослужащему исполнилось 30 лет.

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В районе Угледара 17 апреля при выполнении боевого задания погиб заместитель командира взвода 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, пулеметчик Олег Койляк. Об этом написал в Facebook командир взвода Назарий Кишак.

"Герои не умирают, говорите? Умирают каждый день… Трудно поверить в произошедшее. Мозг до сих пор отрицает правду. А сердце разрывается от боли и печали. Отважный воин, смелый, опытный, кто первым заходил и последним выходил из задания. Олег был душой нашего подразделения, моим верным напарником и другом и навсегда Героем Украины", — сообщил военный.

Пулеметчик Олег Койляк справа на фото

Боец из Ивано-Франковска Олег Койляк защищал Украину с начала полномасштабного вторжения российской армии.

"Я всегда мог положиться на Олега как в работе, службе, так и в дружбе по жизни. Я доверял ему как себе, а может даже и больше. И я все еще не могу поверить в это", — подытожил Назарий Кишак.

По сведениям "Суспільного", 9 апреля этого года военнослужащему исполнилось 30 лет.

У пулеметчика Олега Койляка был позывной "Берет"

В ноябре прошлого года Койляк ликвидировал командира штурмового отряда 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты России. Украинские военные тогда выбивали российских военных в районе Угледара.

"Сердце нашего преимущественно Ивано-Франковского пулеметного взвода, "Берет" (позывной Койляк) был настоящим. Каждый раз, когда я общался с ним, меня не оставляла мысль, насколько он лучше. Во всем. Он никогда не жаловался, всегда легко шел в ад, уничтожал врага и возвращался с загадочной улыбкой… Погиб в бою с российскими захватчиками, навеки вписав свое имя в историю Украины", — написал в Facebook заместитель главы Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет.

Фокус уже писал о гибели на фронте бывшего народного депутата Украины Олега Барны. Он воевал в составе 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

А 2 апреля стало известно о гибели в Бахмуте командира минометного расчета Андрея Воробкало. Военный приехал в Украину из Греции.