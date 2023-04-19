"Ішов у пекло та повертався з усмішкою": загинув замкомандира взводу 72-й ОМБр Олег Койляк (фото)

Кулеметник у листопаді минулого року ліквідував командира штурмового загону 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти РФ. Нещодавно військовослужбовцю виповнилося 30 років.

Related video

У районі Вугледара 17 квітня під час виконання бойового завдання загинув заступник командира взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, кулеметник Олег Койляк. Про це написав у Facebook командир взводу Назарій Кішак.

"Герої не вмирають, кажете? Вмирають, щодня… Важко повірити в те, що відбулося. Мозок досі заперечує правду. А серце розривається від болю та печалі. Відважний воїн, сміливий, досвідчений, хто першим заходив і останнім виходив із завдання. Олег був душею нашого підрозділу, моїм вірним напарником та другом і назавжди Героєм України", — повідомив військовий.

Кулеметник Олег Койляк справа на фото

Боєць із Івано-Франківська Олег Койляк захищав Україну з початку повномасштабного вторгнення російської армії.

"Я завжди міг покластися на Олега як у роботі, службі, так і в дружбі у житті. Я довіряв йому, як собі, а може, навіть і більше. І я все ще не можу повірити в це", — підсумував Назарій Кішак.

За даними "Суспільного", 9 квітня цього року військовослужбовцю виповнилося 30 років.

У кулеметника Олега Койляка був позивний "Берет"

Торік у листопаді Койляк ліквідував командира штурмового загону 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Росії. Українські військові тоді вибивали російських військових у районі Вугледара.

"Серце нашого переважно Івано-Франківського кулеметного взводу, "Берет" (позивний Койляк) був справжнім. Щоразу, коли я спілкувався з ним, мене не залишала думка, наскільки він кращий. У всьому. Він ніколи не скаржився, завжди легко йшов у пекло, знищував ворога та поверталося із загадковою усмішкою… Загинув у бою з російськими загарбниками, навіки вписавши своє ім'я в історію України", — написав у Facebook заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО Антон Колумбет.

Фокус уже писав про загибель на фронті колишнього народного депутата України Олега Барни. Він воював у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

А 2 квітня стало відомо про загибель у Бахмуті командира мінометного розрахунку Андрія Воробкала. Військовий приїхав в Україну з Греції.