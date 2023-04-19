"Сфабрикованные нарративы": в британской разведке назвали цели и методы российских ИПСО

В оборонном ведомстве считают, что все действия Кремля в последнее время направлены на то, чтобы ввести народ в заблуждение и тем самым сократить международную поддержку Украины.

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С первых дней полномасштабной войны Российская Федерация использует против Украины информационные операции и в британской разведки рассказали об их методах и целях. Об этом говорится в сообщении ведомства в социальной сети Twitter 19 апреля.

По информации оборонного ведомства Великобритании, информационные операции, или как их еще называют ИПСО, являются основным элементом стратегии Российской Федерации в этой войне. В частности, в Кремле пытаются повлиять на международную помощь для Украины от западных партнеров.

Москва использует различные каналы для распространения заведомо лживой, а также сфабрикованной информации.

"Одним из компонентов российской дезинформации является "отмывание нарративов", посредством которого Россия продвигает информацию от доверенных лиц или непроверенных источников в социальных сетях, которая затем проникает в более популярные или государственные СМИ", — говорится в сообщении.

Делается это для того, чтобы скрыть первоисточник распространяемой информации, то есть Кремлю в такой способ будет достаточно просто дистанцироваться от распространяемых сообщений. При этом, в подобные сообщения вставляются фрагменты, которые вводят читателей в заблуждение — все это часть ИПСО.

"Российские государственные деятели представляют сфабрикованные нарративы как организованно, так и конъюнктурно. Их текущие приоритеты почти наверняка включают дискредитацию украинского правительства и сокращение международной поддержки Украины", — продолжили в британской разведке.

В Минобороны Великобритании рассказали, ради чего Кремль использует информационные операции Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 29 марта в Минобороны сообщали, что Россия начала новую ИПСО вокруг боев за Бахмут. Замминистра Анна Маляр отметила, что российское правительство делает все для того, чтобы изменить мышление украинцев и тем самым повлиять на решение военного руководства.