"Сфабриковані наративи": у британській розвідці назвали цілі та методи російських ІПСО

В оборонному відомстві вважають, що всі дії Кремля останнім часом спрямовані на те, щоби ввести народ в оману і тим самим скоротити міжнародну підтримку України.

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З перших днів повномасштабної війни Російська Федерація використовує проти України інформаційні операції і в британській розвідці розповіли про їхні методи та цілі. Про це йдеться у повідомленні відомства у соціальній мережі Twitter 19 квітня.

За інформацією оборонного відомства Великобританії, інформаційні операції, або як їх ще називають ІПСО, є основним елементом стратегії Російської Федерації у цій війні. Зокрема у Кремлі намагаються вплинути на міжнародну допомогу для України від західних партнерів.

Москва використовує різні канали для поширення свідомо брехливої, а також сфабрикованої інформації.

"Одним із компонентів російської дезінформації є "відмивання наративів", за допомогою якого Росія просуває інформацію від довірених осіб або неперевірених джерел у соціальних мережах, яка потім проникає у більш популярні чи державні ЗМІ", — йдеться у повідомленні.

Робиться це для того, щоб приховати першоджерело інформації, що розповсюджується, тобто Кремлю в такий спосіб буде досить просто дистанціюватися від повідомлень, що розповсюджуються. При цьому в подібні повідомлення вставляються фрагменти, які вводять читачів в оману — це частина ІПСО.

"Російські державні діячі представляють сфабриковані наративи як організовано, так і кон'юнктурно. Їхні пріоритети майже напевно включають дискредитацію українського уряду та скорочення міжнародної підтримки України", — продовжили у британській розвідці.

У Міноборони Великобританії розповіли, заради чого Кремль використовує інформаційні операції Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 29 березня в Міноборони повідомляли, що Росія розпочала нову ІПСО навколо боїв за Бахмут. Заступник міністра Ганна Маляр наголосила, що російський уряд робить усе для того, щоб змінити мислення українців і тим самим вплинути на рішення військового керівництва.