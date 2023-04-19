В РФ неизвестный рассылает статуэтки "как у Татарского" военным экспертам, — росСМИ

Все посылки поступают из российского города Ульяновск. Адресатами, по словам журналистов, стали лишь деятели, которые поддерживают войну против Украины и действия Кремля.

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В России к отдельным военным экспертам, философам и военкорам начали поступать посылки с золотыми бюстами, как тот, который презентовали погибшему пропагандисту Владлену Татарскому, и который взорвался. Об этом сообщают "РИА Новости".

Как сообщил изданию доктор военных наук Константин Сивков, подобные "презенты" получили некоторые российские военные журналисты и эксперты.

"В мой адрес поступило сообщение от курьерской службы доставки СДЭК, что мне пришла посылка и курьер должен ее доставить. Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку раскрывала полиция и взрывотехники". Бюст был позолоченный так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский", — рассказал он.

По информации издания, подобные отправления получили другие известные люди: философ, несколько военнослужащих и военных экспертов. Несколько человек получили бюсты маршала Жукова. О том, была ли там взрывчатка, не сообщается.

Все посылки отправил мужчина из Ульяновска.

Сам Сивков считает эту ситуацию попыткой запугивания, организованной в СБУ или Главном разведуправлении украинского Генштаба. Он отметил, что адресатами стали только те деятели, которые поддерживают войну против Украины и власти.

Напомним, что 2 апреля, в Санкт-Петербурге в кафе "Street food bar" раздался взрыв, унесший жизни российского пропагандиста Владлена Татарского. Он как раз проводил в заведении творческий вечер по теме "Есть такая профессия военкор".

Причиной взрыва стал "золотой" бюст, который Татарскому представила одна из посетительниц. Он взорвался через несколько минут после вручения. По информации экспертов, внутри статуэтки мог быть пластит – советское пластическое взрывчатое вещество.