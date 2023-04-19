У РФ невідомий розсилає статуетки "як у Татарського" військовим експертам, — росЗМІ

Усі посилки надходять з російського міста Ульяновськ. Адресатами, за словами журналістів, стали лише ті діячі, які підтримують війну проти України та дії Кремля.

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У Росії до окремих військових експертів, філософів та військкорів почали надходити посилки із золотими бюстами, як той, який презентували загиблому пропагандисту Владлену Татарському, і який потім вибухнув. Про це повідомляють "РИА Новости".

Як повідомив виданню доктор військових наук Костянтин Сівков, подібні "презенти" отримали деякі російські військові журналісти та експерти.

"На мою адресу надійшло повідомлення від кур'єрської служби доставки СДЕК, що мені прийшла посилка і кур'єр повинен її доставити. Я перевів доставлення з кур'єрської на видачу в пункті СДЕК, написав заяву в поліцію. Посилку розкривала поліція та підривники. Бюст був позолочений так само як і та статуетка, яку отримав Владлен Татарський", — розповів він.

За інформацією видання, схожі відправлення отримали інші відомі люди: філософ, кілька військкорів та військових експертів. Кілька людей отримали бюсти маршала Жукова. Про те, чи була там вибухівка, не повідомляється.

Усі посилки відправив чоловік з Ульяновська.

Сам Сівков вважає цю ситуацію спробою залякування, яку організували в СБУ чи Головному розвідуправлінні українського Генштабу. Він наголосив, що адресатами стали лише ті діячі, які підтримують війну проти України та дії влади.

Нагадаємо, що 2 квітня, у Санкт-Петербурзі у кафе "Street food bar" пролунав вибух, який забрав життя російського пропагандиста Владлена Татарського. Він саме проводив у закладі творчий вечір на тему "Есть такая профессия военкор".

Причиною вибуху став "золотий" бюст, який Татарському презентувала одна з відвідувачок. Він вибухнув за кілька хвилин після вручення. За інформацією експертів, усередині статуетки міг бути пластит — радянська пластична вибухова речовина.