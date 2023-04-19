"Дома ждала невеста": от вражеского снаряда с дрона погиб выпускник КиМУ Матвийчук (фото)

По словам одногруппницы, парень отправился на фронт практически сразу после начала полномасштабной войны, где более года боролся с российской агрессией. Побратимы говорят, что они потеряли лучшего бойца.

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В Украине на фронте погиб выпускник Киевского международного университета Василий Матвийчук. Дома его все это время ждала невеста. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила его одногруппница Мария Придьма.

Погибший являлся добровольцем и отправился на фронт практически сразу после 24 февраля, то есть полномасштабного вторжения Российской Федерации. Более года он боролся с агрессией оккупантов и проводил бои с противником в районе Запорожья.

Смерть наступила внезапно. 8 апреля 2023 года ВС РФ сбросили с беспилотника снаряд, который взорвался.

"Он был глазами своих побратимов, благодаря его вниманию и смелости сохранены десятки жизней наших защитников. Никогда не отсиживался за чьей-то спиной. Всегда шел первым напролом. Побратимы говорят, что потеряли лучшего бойца", – написала Придьма.

Друзья погибшего Василия Матвийчука создали петицию на сайте президента Украины, где призвали посмертно вручить бойцу ВСУ звание Героя Украины. По состоянию на среду 19 апреля было собрано более 4200 подписей, из 25 тысяч необходимых.

"Дома Василия ждала невеста, а по всей Украине у него было много друзей и товарищей. Память о Василии будет жить в наших сердцах вечно. Слава Украине. Слава нашим Героям и Защитникам!", — говорится в сообщении петиции.

Погибшего бойца ВСУ дома ждала невеста Фото: Facebook

Напомним, 19 апреля в ВСУ подтвердили гибель экс-нардепа Олега Барны под Угледаром. Как отметили в пресс-службе 68-й егерской бригады, бывший депутат добровольно согласился выполнить боевую задачу — штурмовать вражеские позиции. Пятый президент Петр Порошенко уточнил, что политик погиб на Угледарском направлении.