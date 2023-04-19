"Вдома чекала наречена": від ворожого снаряда з дрона загинув випускник КиМУ Матвійчук (фото)

За словами одногрупниці, хлопець вирушив на фронт практично одразу після початку повномасштабної війни, де понад рік боровся з російською агресією. Побратими кажуть, що вони втратили найкращого бійця.

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В Україні на фронті загинув випускник Київського міжнародного університету Василь Матвійчук. Вдома на нього весь цей час чекала наречена. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомила його одногрупниця Марія Придьма.

Загиблий був добровольцем і вирушив на фронт практично одразу після 24 лютого, тобто повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Понад рік він боровся з агресією окупантів та проводив бої із противником у районі Запоріжжя.

Смерть настала раптово. 8 квітня 2023 року ЗС РФ скинули з безпілотника снаряд, який вибухнув.

"Він був очима своїх побратимів, завдяки його увазі та сміливості збережено десятки життів наших захисників. Ніколи не відсиджувався за чиєюсь спиною. Завжди йшов першим напролом. Побратими кажуть, що втратили найкращого бійця", — написала Придьма.

Друзі загиблого Василя Матвійчука створили петицію на сайті президента України, де закликали посмертно вручити бійцю ЗСУ звання Героя України. Станом на середу 19 квітня було зібрано понад 4200 підписів, із 25 тисяч необхідних.

"Вдома Василя чекала наречена, а по всій Україні у нього було багато друзів та товаришів. Пам'ять про Василя житиме в наших серцях вічно. Слава Україні. Слава нашим Героям та Захисникам!", — йдеться у повідомленні петиції.

Загиблого бійця ЗСУ вдома чекала наречена Фото: Facebook

Нагадаємо, 19 квітня у ЗСУ підтвердили загибель екснардепа Олега Барни під Вугледаром. Як зазначили у пресслужбі 68-ї єгерської бригади, колишній депутат добровільно погодився виконати бойове завдання — штурмувати ворожі позиції. П'ятий президент Петро Порошенко уточнив, що політик загинув на Вугледарському напрямі.