"Истратили весь потенциал": в ВСУ объяснили, почему РФ перестала атаковать ракетами (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, за осень и зиму российские военные практически исчерпали запас высокоточных ракет и готовятся применять для обстрелов в будущем крылатые дозвуковые ракеты Х-50, выпущенные на конвейере еще во времена СССР.

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Россия практически исчерпала свой стратегический потенциал ракет из-за массированных атак осенью 2022 года и зимой 2023 года. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона в среду, 19 апреля.

По его словам, именно с "ракетным голодом" связанно уменьшение активности ВС РФ в наземном и воздушном пространстве.

"Понятно, что ракеты, которые они выбросили по нашей инфраструктуре – это весь стратегический потенциал, фактически весь запас. Приблизительно 750 крылатых ракет были уничтожены, плюс считаем попавшие. То есть имеем более 850 ракет, которые противник применил по нашей инфраструктуре", — сказал Игнат.

Для того чтобы продолжать удары по Украине, в России даже расконсервировали ракеты Х-50 — крылатые дозвуковые ракеты, запасы которых сохранились в стране еще со времен СССР. Более того, в ближайшее время страна-агрессор также может наладить серийный выпуск таких ракет уже на новейших производствах, чтобы восполнить дефицит.

Кроме того в РФ могут начать использовать управляемые авиабомбы. Они — относительно дешевый вариант вооружения, но не такой прицельный, как крылатые ракеты.

Спикер ВС ВСУ также рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится авиация противника.

"Их стратегическая авиация сейчас рассредоточена на разных аэродромах. Иногда она совершает перелеты", — сказал Игнат.

Он уточнил, что после инцидента на аэродроме в Энгельсе в декабре 2022 года, во время которого пострадало несколько самолетов ВС РФ, противник решил перебазировать все военные самолеты в более безопасные места.

Напомним, 19 апреля глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, почему ВС РФ усилили обстрелы юга. По ее словам, российские оккупанты пытаются помешать ВСУ готовиться к контрнаступлению, а также занимаются подготовкой почвы для свержения президента Владимира Зеленского.

А 12 марта стало известно о том, что ВС РФ начали применять в Украине гибридные ракеты "Гром-Э1". Боеприпас имеет две особенности — реактивный двигатель и крылья, которые раскрываются в полете. Максимальная дальность поражения может составлять 120 км.