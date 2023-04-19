"Витратили весь потенціал": у ЗСУ пояснили, чому РФ перестала атакувати ракетами (відео)

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, за осінь та зиму російські військові практично вичерпали запас високоточних ракет і готуються застосовувати для обстрілів у майбутньому крилаті дозвукові ракети Х-50, випущені на конвеєрі ще за часів СРСР.

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Росія практично вичерпала свій стратегічний потенціал ракет через масовані атаки восени 2022 року і взимку 2023 року. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону в середу, 19 квітня.

За його словами, саме з "ракетним голодом" пов'язане зменшення активності ЗС РФ у наземному та повітряному просторі.

"Зрозуміло, що ракети, які вони випустили по нашій інфраструктурі — це весь стратегічний потенціал, фактично весь запас. Приблизно 750 крилатих ракет було знищено, плюс зважаємо, що досягли цілей. Тобто маємо понад 850 ракет, які противник застосував по нашій інфраструктурі", — сказав Юрій Ігнат.

Щоб продовжувати удари по Україні, у Росії навіть розконсервували ракети Х-50 — крилаті дозвукові ракети, запаси яких збереглися в країні ще з часів СРСР. На додаток, найближчим часом країна-агресор також може налагодити серійний випуск таких ракет на новітніх виробництвах, щоб заповнити дефіцит.

Крім того, у РФ можуть почати використовувати керовані авіабомби. Вони — відносно дешевий варіант озброєння, але не такий прицільний, як крилаті ракети.

Спікер ЗС ЗСУ також розповів про те, в якому стані зараз перебуває авіація противника.

"Їхня стратегічна авіація зараз розосереджена на різних аеродромах. Іноді вона здійснює перельоти", — сказав Ігнат.

Він уточнив, що після інциденту на аеродромі в Енгельсі в грудні 2022 року, під час якого постраждало кілька літаків ЗС РФ, противник вирішив перебазувати всі військові літаки у безпечніші місця. .

Нагадаємо, 19 квітня голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, чому ЗС РФ посилили обстріли півдня. За її словами, російські окупанти намагаються перешкодити ЗСУ готуватися до контрнаступу, а також займаються підготовкою ґрунту для повалення президента Володимира Зеленського.

А 12 березня стало відомо про те, що ЗС РФ почали застосовувати в Україні гібридні ракети "Гром-Е1". Боєприпас має дві особливості – реактивний двигун та крила, які розкриваються у польоті. Максимальна дальність ураження може становити 120 км.