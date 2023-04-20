"Будет сюрпризом для многих украинцев": у Зеленского рассказали о будущем контрнаступлении

По словам члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, россияне активно обсуждают в социальных сетях и ток-шоу версии, где и как их могут атаковать украинские защитники. Это говорит о том, что они опасаются событий, которые приближаются.

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Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заговорил о сюрпризах будущего контрнаступления ВСУ, которые удивят не только оккупантов, но и украинцев. Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода. Ранок" 20 апреля.

По его словам, украинские защитники могу атаковать оккупантов на захваченных территориях совершенно не так, как этого ожидают в Российской Федерации.

"А когда это произойдет, каким образом, по каким направлениям — это будет как раз тем сюрпризом, который меньше всего ожидают наши враги. Я думаю, что это будет сюрпризом не только для российских военных и для российского общества, но и для многих украинцев", — заявил Федор Вениславский.

Высказался политик и о том, как "ведут подготовку" россияне к будущему контрнаступлению ВСУ. В частности, он имеет в виду посты в социальных сетях и ток-шоу на федеральных каналах, где делают предположения по поводу того, где и как это случится. Они крайне опасаются действий ВСУ, отмечает Вениславский.

Украинское командование ВСУ, командующий оперативно-тактической группировкой "Хортица", генерал Александр Сырский и многие другие делают все для того, чтобы нанести как можно больший урон ВС РФ и другим военным формированиям на захваченных территориях. Речь идет о тех населенных пунктах, где продолжаются ожесточенные бои.

"Это Бахмут, Марьинка, Авдеевка. То есть это сейчас то, что в будущем позволит нам наиболее эффективно освобождать наши территории", — добавил представитель президента Украины в Верховной Раде.

Напомним, 19 апреля народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что в связи с контрнаступлением ВСУ россияне похищают детей из Энергодара. Из города вывезли минимум два автобуса детей.