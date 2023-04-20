"Буде сюрпризом для багатьох українців": у Зеленського розповіли про майбутнiй контрнаступ

За словами члена комітету ВР з питань нацбезпеки Федора Венiславського, росіяни активно обговорюють у соціальних мережах та ток-шоу версії, де та як їх можуть атакувати українські захисники. Це говорить про те, що вони побоюються подій, що наближаються.

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Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Венiславський заговорив про сюрпризи майбутнього контрнаступу ЗСУ, які здивують не лише окупантів, а й українців. Про це він розповів в ефірі програми "Свобода. Ранок" 20 квітня.

За його словами, українські захисники можу атакувати окупантів на захоплених територіях зовсім не так, як цього очікують у Російській Федерації.

"А коли це станеться, яким чином, за якими напрямами — це буде саме тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових та для російського суспільства, а й для багатьох українців", — заявив Федір Венiславський.

Висловився політик і про те, як росіяни "ведуть пiдготовку" до майбутнього контрнаступу ЗСУ. Зокрема, він має на увазі пости у соціальних мережах та ток-шоу на федеральних каналах, де роблять припущення щодо того, де і як це станеться. Вони вкрай побоюються дій ЗСУ, зазначає Веніславський.

Українське командування ЗСУ, командувач оперативно-тактичного угрупування "Хортиця", генерал Олександр Сирський та багато інших роблять все для того, щоб завдати якомога більшої шкоди ЗС РФ та іншим військовим формуванням на захоплених територіях. Йдеться про ті населені пункти, де тривають запеклі бої.

"Це Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка. Тобто це зараз те, що в майбутньому дозволить нам найефективніше звільняти наші території", — додав представник президента України у Верховній Раді.

Нагадаємо, 19 квітня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що у зв'язку з контрнаступом ЗСУ росіяни викрадають дітей із Енергодару. З міста вивезли щонайменше два автобуси дітей.