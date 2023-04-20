В аэропорту Москвы задержали российского оккупанта со "взрывным сувениром" из Луганщины

Российский воин прихватил из зоны боевых действий в Луганской области гранату и беспрепятственно провез ее через несколько областей в Москву.

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Россиянин, воевавший в Украине, решил взять с собой в отпуск боеприпас. С гранатой он без проблем выехал на авто из зоны боевых действий сначала в Белгородскую область, затем в Москву. Об этом сообщают в телеграм-канале "Осторожно. Москва", который связывают с российской телеведущей Ксенией Собчак.

"Пассажир с предметом, похожим на гранату, был замечен в терминале аэропорта Внуково. Сотрудники полиции осмотрели мужчину. Им оказался военный из части Новосибирска. 46-летний Николай С. рассказал, что служит в армии, находился в Луганске и сейчас летит через Москву в небольшой отпуск домой в Ханты-Мансийск", — говорится в сообщении.

Корреспонденты возмутились тем, что оккупант с гранатой на военной машине спокойно добрался с фронта сначала в Белгородскую область, а затем доехал до Москвы.

По факту хранения боеприпаса производится проверка.

Напомним, что в непризнанной Южной Осетии вернувшийся с войны экс-наемник из российского ППК "Вагнер" Георгий Сиукаев убил ножом местного жителя. Убитого мужчину хорошо знали в Цхинвали — у него была ментальная инвалидность и часто общалась с местными на улицах.

Напомним, что СМИ 18 апреля назвали имена командиров ЧВК "Вагнер", которые отдавали приказы на убийство гражданских и детей в Бахмуте и Соледаре.