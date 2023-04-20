В аеропорті Москви затримали російського окупанта з "вибуховим сувеніром" із Луганщини

Російський вояка прихопив із зони бойових дій на Луганщині гранату й безперешкодно провіз її через кілька областей до Москви.

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Росіянин, який воював в Україні, вирішив узяти з собою у відпустку боєприпас. Із гранатою він без проблем виїхав на авто із зони бойових дій спочатку до Бєлгородської області, потім до Москви. Про це повідомляють в телеграм-каналі "Осторожно. Москва", який пов'язують з російською телеведучою Ксенією Собчак.

"Пасажира з предметом, схожим на гранату, помітили в терміналі аеропорту "Внуково". Співробітники поліції оглянули чоловіка. Ним виявився військовий із частини Новосибірська. 46-річний Микола С. розповів, що служить в армії, перебував у Луганську та зараз летить через Москву в невелику відпустку додому в Ханти-Мансійськ", — ідеться в повідомленні.

Дописувачі обурилися тим, що окупант із гранатою на військовій машині спокійно дістався з фронту спочатку до Бєлгородської області, а потім доїхав до Москви.

За фактом зберігання боєприпасу проводиться перевірка.

Нагадаємо, що в невизнаній Південній Осетії екснайманець із російської ПВК "Вагнер" Георгій Сіукаєв, який повернувся з війни, вбив ножем місцевого жителя. Убитого чоловіка добре знали в Цхінвалі — він мав ментальну інвалідність і часто спілкувався з місцевими на вулицях.

Нагадаємо, що ЗМІ 18 квітня назвали імена командирів ПВК "Вагнер", які віддавали накази на вбивство цивільних і дітей у Бахмуті й Соледарі.