Тестовый режим: призывники в Петербурге начали получать электронные повестки

Журналисты сообщили, что пока повестки приходят в личный кабинет портала "Госуслуги", но в дальнейшем их будут рассылать с помощью СМС.

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Военнообязанные РФ, проживающие в Санкт-Петербурге начали получать электронные повестки через справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги". Журналисты издания "Фонтанка" 20 апреля написали, что пока проходит тестирование этой практики и подготовка к осеннему призыву, а к тому времени должен будет заработать Единый реестр воинского учета для граждан РФ.

Главный военком Санкт-Петербурга Сергей Качковский пояснил, что тестовые повестки пока приходят только в личный кабинет пользователей "Госуслуг", но в перспективе рассматривается вопрос оповещения призывников с помощью СМС.

При этом Качковский подчеркнул, что новобранцев весеннего призыва не будут отправлять в зону боевых действий, но не исключил, что призывники могут попасть на приграничные с Украиной территории Белгородской, Брянской и Курской областей.

Отметим, что 19 апреля депутат Госдумы РФ и один из авторов закона об электронных повестках Андрей Картаполов заявил, что такие повестки будут рассылать в весенний призыв в тестовом режиме — "чтобы понять, доходят они или нет". По его словам, они пока не будут иметь юридической силы.

Ранее сообщалось, что российских призывников будут отслеживать с помощью средств обнаружения. Как сообщили журналисты издания "Коммерсантъ" российские военкомы стали использовать городскую систему видеонаблюдения Москвы для отслеживания уклонистов – тех призывников, которые всеми способами стараются не попасть на войну в Украину.

Информация о том, что в России приняли закон об электронных повестках для военнообязанных поступила 11 апреля. Он подразумевает создание в перспективе автоматизированного режима реестра воинского учета, а также дублирование традиционных повесток в электронном виде.