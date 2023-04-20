Тестовий режим: призовники у Петербурзі почали отримувати електронні повістки

Журналісти повідомили, що поки що повістки приходять до особистого кабінету порталу "Госуслуги", але надалі їх розсилатимуть за допомогою СМС.

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Військовозобов'язані РФ, які проживають у Санкт-Петербурзі, почали отримувати електронні повістки через довідково-інформаційний інтернет-портал "Госуслуги". Журналісти видання "Фонтанка" 20 квітня написали, що поки що проходить тестування цієї практики та підготовка до осіннього призову, а на той час має запрацювати Єдиний реєстр військового обліку для громадян РФ.

Головний воєнком Санкт-Петербурга Сергій Качковський пояснив, що тестові повістки поки що приходять лише до особистого кабінету користувачів "Госуслуг", але в перспективі розглядається питання оповіщення призовників за допомогою СМС.

При цьому Качковський наголосив, що новобранців весняного призову не відправлятимуть до зони бойових дій, але не виключив, що призовники можуть потрапити на прикордонні з Україною території Бєлгородської, Брянської та Курської областей.

Зазначимо, що 19 квітня депутат Держдуми РФ та один з авторів закону про електронні повістки Андрій Картаполов заявив, що такі повістки розсилатимуть у весняний призов у тестовому режимі — "щоб зрозуміти, доходять вони чи ні". За його словами, вони поки що не матимуть юридичної сили.

Раніше повідомлялося, що російських призовників відстежуватимуть за допомогою засобів виявлення. Як повідомили журналісти видання "Комерсант", російські військкоми почали використовувати міську систему відеоспостереження Москви для відстеження ухилянтів — тих призовників, які всіма способами намагаються не потрапити на війну в Україну.

Інформація про те, що в Росії ухвалили закон про електронні повістки для військовозобов'язаних надійшла 11 квітня. Він передбачає створення у перспективі автоматизованого режиму реєстру військового обліку, і навіть дублювання традиційних повісток в електронному вигляді.