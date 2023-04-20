Армия Ирана получила 200 отечественных беспилотников различного типа (фото)

Выступая на церемонии поставки министр обороны Ирана Амир Хатами отметил, что такие БПЛА, как Karrar и Ababil, способны подниматься на высоту до 14 км и выполнять задачи на расстоянии до 1500 км.

Related video

Иранская армия укрепила свои силы поставив на вооружение 200 различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В их числе многофункциональные, разведывательные, а также ударные дроны иранского производства. Об этом 20 апреля сообщило иранское информационное агентство Akharin Khabar.

На церемонии поставки на вооружение Армии Ирана беспилотников присутствовал министр обороны Ирана Амир Хатами. Выступая на церемонии он заявил, что поступившие на вооружение дроны в качестве разведывательной платформы смогут отслеживать все перемещения потенциального противника у границ государства, а также в случае необходимости оснащаться различными боеприпасами для нанесения ударов. По его словам такие беспилотники как Karrar и Ababil способны подниматься на высоту до 14 км и выполнять боевые задачи на расстоянии до 1500 км.

"Эти разработки отечественной оборонной промышленности, иранских ВУЗов и научно-производственных объединений, обладают значительными преимуществами", — отметил министр.

Иранские БПЛА Иранские БПЛА Иранские БПЛА Иранские БПЛА Иранские БПЛА Иранские БПЛА Иранские БПЛА

Санкции США

Вместе с тем Соединенные Штаты продолжают санкционное преследование физических и юридических лиц, которые оказывают содействие в покупке электронных компонентов для производства иранских беспилотников. Как сообщило 19 апреля агентство ИРНА, шесть компаний и один человек оказались под американскими санкциями за то, что они помогали Ирану закупать электронику, необходимую для производства оружия, в том числе и БПЛА.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело рестрикции в отношении шести структур и одного лица, входящих в сеть, которая оказывала содействие Ирану в приобретении электронных компонентов для его оказывающих дестабилизирующее влияние военных программ, включая те, что применяются при производстве БПЛА", — говорится в сообщении.

Напомним, иранский президент Ибрахим Раиси 18 апреля пригрозил разрушить Хайфу и Тель-Авив в случае, если Израиль предпримет малейшие враждебные действия. По его словам, иранская армия будет защищать интересы страны на Ближнем Востоке.